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Московские единороссы обсудят инцидент между местным депутатом и активистом "Стопхама"

Политика
17 мая, 18:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, мая. /ТАСС

Пресс-служба столичного отделения партии назвала недопустимым решение конфликтов с помощью силы и подчеркнула, что к членам партии предъявляются "вдвойне жесткие требования"

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МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Московское отделение "Единой России" рассмотрит на заседании политсовета инцидент с муниципальным депутатом от партии Антоном Пыжовым, который, как сообщают СМИ, подрался с активистом движения "Стопхам". Об этом сообщила пресс-служба столичного отделения партии.

"Инцидент будет рассмотрен местным политсоветом, после того как будет завершено расследование со стороны правоохранительных органов", - говорится в релизе.

При этом пресс-служба подчеркивает, что московское отделение единороссов в любом случае считает "недопустимыми как нарушение правил общественного порядка (в том числе ПДД), так и решение конфликтов с помощью силы".

"Это относится ко всем сторонам конфликта, но к членам партии, независимо от их статусов, мы предъявляемым вдвойне жесткие требования", - отмечается в сообщении.

Пресс-служба уточнила, что Пыжов не участвует в предварительном голосовании "Единой России" для отбора кандидатов на муниципальные выборы в столице. Единоросс является муниципальным депутатом района Котловка.

Ранее сегодня ряд СМИ сообщил о конфликте Пыжова и активистов "Стопхам". По данным журналистов, единоросс ехал на автомобиле по тротуару, а когда активисты, снимающие на видео факт нарушения правил дорожного движения, преградили ему путь, вышел из машины и ударил одного из мужчин.

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