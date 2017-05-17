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Савастьянова опровергла сообщения об ужесточении процедуры внесения законопроектов в Думу

Политика
17 мая, 21:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, мая. /ТАСС

Ранее газета РБК сообщила, что комитет по регламенту подготовил поправки, согласно которым "без визы спикера Госдумы законопроекты не будут считаться внесенными"

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Ольга Савастьянова

Ольга Савастьянова

© Анна Исакова/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по регламенту Ольга Савастьянова опровергла появившиеся в СМИ утверждения о том, что теперь депутаты не смогут внести на рассмотрение законопроекты без визы спикера нижней палаты.

"Такого в принципе не может быть. Внесение законопроекта регламентируется конституционным правом и законами РФ. Регламент Госдумы никак не может ограничивать субъектов законодательной инициативы в их праве", - заявила она ТАСС, комментируя публикацию в газете РБК. Ранее это издание сообщило, что комитет по регламенту подготовил поправки, согласно которым "без визы спикера Госдумы законопроекты не будут считаться внесенными".

"Это не верно", - подчеркнула депутат. Савастьянова уточнила, что комитет по регламенту инициировал поправки, которые, наоборот, детально регламентируют процедуру отзыва законопроектов их авторами, а также вводят понятие уведомления фракций о вносимых инициативах депутатами, которые являются их членами.

"Поправки в регламент детально прописывают процедуру отзыва, поскольку этот вопрос пока не был регламентирован. Права субъекта не поменялись. Отзыв законопроекта возможен на разных этапах его рассмотрения, согласно заявлению авторов. Предлагается установить, что если заявление об отзыве направляется до момента росписи председателем инициативы в профильный комитет, она автоматически не считается внесенной, если это происходит на этапе рассмотрения в комитете, то решение принимает комитет, если решение о принятии к рассмотрению принято Советом Думы, то решение об отзыве принимает Совет Думы", - пояснила глава комитета.

Кроме того, по словам Савастьяновой, комитетом вносится предложение об уведомлении фракций депутатами, входящими в их состав, о внесении законодательных инициатив. "Здесь нет того, чтобы разрешить или не разрешить. Каждая фракция будет самостоятельно определять процедуру уведомления. Это никакой не фильтр. Запрета на внесение нет, ограничения на внесение нет", - добавила она.

Глава комитета также сообщила, что соответствующие поправки в регламент Госдума может рассмотреть в пятницу, 19 мая.

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