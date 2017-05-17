Карасин: конвенция по Каспию может быть подписана на ближайшем каспийском саммите

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Конвенция о правовом статусе Каспийского моря может быть подписана на ближайшей встрече глав прикаспийских государств, которая должна состояться в Казахстане. Об этом заявил в интервью "Коммерсанту" статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.

"В ходе состоявшегося (сегодня) в Астрахани совещания наших послов в Азербайджане, Иране, Казахстане, Туркмении и ответственных за соответствующие направления сотрудников центрального аппарата МИД с участием руководства Астраханской области и представителей федеральных органов власти проведен всесторонний анализ ситуации, - отметил он. - Главный вывод - реально финализировать работу над конвенцией и подписать ее на пятом каспийском саммите, который намерен созвать у себя Казахстан".

По его словам, дата проведения саммита пока не определена.

"В будущей конвенции, абсолютное большинство положений которой уже согласовано, гармонично сбалансированы потребности всех прибрежных стран, не ущемляются национальные интересы ни одной из них, - подчеркнул Карасин. - Конвенция гарантирует сохранение на Каспии зоны безопасности, предсказуемости и добрососедства; создает благоприятные условия для развития взаимовыгодных проектов в экономике, энергетике, транспорте; обеспечивает понятные режимы судоходства и природопользования, в том числе в сфере рыболовства и управления совместными запасами биоресурсов, проведения научных исследований. Это отвечает чаяниям миллионов людей, проживающих в Каспийском регионе - как в России, так и в других странах".

Цель на расстоянии вытянутой руки

"Именно поэтому президенты на саммите в Астрахани (2014 г.) поставили задачу завершить почти 20-летнюю работу над конвенцией в возможно короткие сроки, - продолжил он. - Мы считаем, что данная цель не должна быть подвержена конъюнктурным влияниям, зависеть от электоральных циклов или других сиюминутных факторов... Складывается впечатление, что все стороны сейчас заинтересованы в том, чтобы прийти к поставленной цели. Мне кажется, что мы на верном пути и результат на расстоянии вытянутой руки, дело за здравым смыслом и умением договариваться".

Замглавы МИД РФ напомнил о том, что до сих пор статус Каспийского моря регулировался договорами 1921 и 1940 годов между СССР и Ираном. "Конвенция даст всем определенность, - подчеркнул он. - Упомянутые соглашения работали действительно эффективно, но из-за событий 1991 года - распада СССР и образования независимых государств - появились новые реалии. Кроме того, в последнее время стали актуальными такие виды морской деятельности, которые советско-иранскими договорами просто не регулируются".

В частности, пояснил он, на переговорах отрабатывается общеприемлемая формула строительства подводных трубопроводов, учитывающая как насущные экономические потребности пяти нефте- и газодобывающих стран, так и общие озабоченности по поводу возможного ущерба окружающей среде Каспия от транспортировки углеводородов по трубам.

"Нам нужен политически выверенный и в международно-правовом плане обязывающий документ, который обеспечивал бы стабильную ситуацию и нормальные взаимоотношения между пятью прикаспийскими государствами на долгую перспективу", - подытожил Карасин.