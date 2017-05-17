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Захарова обратила внимание на то, что НАТО не защищает Испанию от терроризма

Политика
17 мая, 23:38 UTC+3 МАДРИД /Корр. ТАСС, Екатерина Воробьева

Официальный представитель МИД РФ заявила, что не слышала ни об одном плане по противодействию международному терроризму со стороны альянса, который успешно сработал бы

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МАДРИД, 17 мая. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на то, что НАТО не считает нужным защищать Испанию от терроризма. Об этом она заявила в беседе с журналистами в Мадриде.

Комментируя запланированный на начало июня визит в Россию министра иностранных дел и сотрудничества королевства Альфонсо Дастиса Кеседо, Захарова подчеркнула, что РФ "высоко ценит диалог с Испанией, в том числе за то, что он не прерывается, даже при наличии сложных вопросов Мадрид открыт к диалогу, как и Москва". "Что касается направления военнослужащих Испании в структуры НАТО, которые развертываются на территории прибалтийских государств, - это вопрос не к России, а к Испании, насколько Испании это нужно и отвечает ее интересам", - отметила официальный представитель МИД.

"Когда-нибудь в истории приходилось ли испанскому народу защищаться от России?", - обратилась Захарова к жителям пиренейского королевства. "Нет. И я думаю, это ответ большинства людей в Испании, которые знают историю и понимают современные процессы", - сказала она.

"Зато Испании угрожает такой враг, как терроризм и международный терроризм, - отметила она. - Но почему-то НАТО не считает нужным защищать Испанию от терроризма". "Я не слышала ни об одной конкретной акции или плане по противодействию международному терроризму со стороны НАТО, который бы успешно сработал, - уточнила Захарова. - То, что вызывает большой вопрос: организация, которая провозгласила своей целью содействие и обеспечение евроатлантической безопасности, не занимается этой безопасностью, она занимается мнимыми, виртуальными угрозами".

"Международное внимание отвлекается от настоящих угроз, которые подменяются мнимыми, - считает официальный представитель МИД. - Вместо того, чтобы объединить усилия в противостоянии "Исламскому государству" (террористическая группировка, запрещена в РФ - прим. ТАСС) и международному терроризму, нас пытаются разъединить, придумывая мифические истории про русских хакеров, которые якобы вмешиваются в выборы".

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Персоны
Захарова, Мария Владимировна
Темы
Отношения России и НАТО
Страны
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