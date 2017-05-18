РФ зафиксировала за сутки восемь нарушений режима прекращения огня в Сирии, Турция - три

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Российские наблюдатели зафиксировали в Сирии восемь нарушений режима прекращения боевых действий за сутки, их турецкие коллеги - три. Обстановка в зонах деэскалации остается стабильной, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано восемь случаев стрельбы в провинциях: Дамаск (шесть), Латакия (один), Хама (один). Турецкой частью представительства зафиксировано три нарушения, из них в провинциях: Дамаск (два), Дераа (одно)", - говорится в нем.
По данным Минобороны, большинство случаев "беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения" произошло в районах, подконтрольных боевикам "Джебхат ан-Нусры" и "Исламского государства" (обе террористические организации запрещены в России).
Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии провел четыре гуманитарные акции за прошедшие сутки. Жителям города Алеппо было передано 4,8 т питьевой воды. В общей сложности помощь получили 1,5 тыс. человек.
В сообщении отмечается, что российские самолеты доставили в район города Дейр-эз-Зор 21 тонну продуктов, полученных сирийскими властями по линии ООН. Кроме того, проведен гуманитарный конвой из населенного пункта Эр-Рамта (Иордания) в населенный пункт Эт-Тайба провинции Дераа.
Зоны деэскалации
Делегации России, Ирана и Турции в ходе переговоров в Астане 3-4 мая договорились о создании четырех зон деэскалации на территории Сирии. В эти зоны входят провинция Идлиб и некоторые части соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама, район к северу от города Хомс, а также Восточная Гута и южные провинции Дераа и Эль-Кунейтра.
Соглашение предполагает, что с 6 мая в этих зонах вводится запрет на военную активность, включая полеты авиации. Действие документа рассчитано на полгода и может автоматически продлеваться на такой же период.