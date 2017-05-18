Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.05:
$ 56.74
€ 62.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Захарова: США ни разу не задействовали совместный с РФ механизм по борьбе с кибератаками

Политика
18 мая, 10:57 UTC+3 МАДРИД /Корр. ТАСС, Екатерина Воробьева

Механизм подразумевает, что в случае, если США получают информацию о кибератаке с территории России, Вашингтон уведомляет Москву, и российские специалисты принимают меры для блокировки атаки

Поделиться
Материал из 1 страницы

МАДРИД, 18 мая. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. США ни разу не задействовали российско-американский механизм по борьбе с кибератаками. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в распространенном в четверг интервью газете ABC.

"С американцами у нас есть совместный механизм по противостоянию киберугрозам, который они ни разу не задействовали", - отметила Захарова. Комментируя выборы в США и во Франции, официальный представитель МИД РФ подчеркнула: "В отличие от наших европейских коллег, которые поддерживали Хиллари Клинтон и (Эмманюэля) Макрона, мы не вмешиваемся во внутренние дела государств, не поддерживаем кандидатов в других странах, потому что уважаем демократию".

Смотрите также

Белый дом: Трамп подписал указ об усилении кибербезопасности не в связи с РФ

Директор нацразведки США назвал РФ "одной из главных угроз" США

МО РФ: заявления военных США об угрозе РФ для Америки основаны на риторике холодной войны

Лавров: в США сохраняет инерцию русофобская кампания, развязанная при Обаме

"США - это крупнейшая держава в мире, вы можете представить, что могла существовать вероятность того, что Россия вмешалась бы в столь мощную кампанию? - поинтересовалась Захарова. - Это невозможно. В таком случае, они должны были бы признать тотальную беспомощность своих спецслужб".

Официальный представитель МИД напомнила, что Россия также пострадала ранее от серьезных хакерских атак. "В 2014 году сайт Министерства иностранных дел не работал в течение месяца из-за кибератак", - отметила она.

"Если Вашингтон получает информацию, что с территории РФ была произведена кибератака, он уведомляет российскую сторону о том, где она произошла, и специалисты российских служб подтверждают информацию и принимают конкретные меры, чтобы заблокировать (атаку), - сказала Захарова. - Таким же образом может действовать Москва". "Мы уже два года слышим, что из России совершают кибератаки, - отметила она. - Ни разу не был использован этот существующий механизм".

"Мы сталкиваемся с ситуацией, когда в случае недовольства результатами выборов обвиняют вымышленных российских хакеров, - сказала официальный представитель МИД. - Если же их (итоги выборов) одобряют, российские хакеры не появляются". По мнению Захаровой, "существует некая вымышленная в США история, связанная с их внутренней политической борьбой".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Захарова, Мария Владимировна
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Балтийский флот России
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Афиша 70-го Каннского кинофестиваля
Афиши Каннского фестиваля: от Мэрилин Монро до Брюса Уиллиса
Фото
Бывший представитель КГБ СССР при министерстве госбезопасности ГДР Лазарь Матвеев, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, президент РФ Владимир Путин и генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
6
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
11
"Цель у нас общая — развивать страну": Медведев отчитался о работе Кабмина
9
Делегация ЦИК РФ не зафиксировала нарушений на выборах президента Сербии
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: богатейшие люди мира потеряли $35 млрд из-за скандалов вокруг администрации Трампа
2
СМИ: Китай впервые в истории добыл со дна Южно-Китайского моря "горючий лед"
3
СМИ: в Турции перевернулся микроавтобус с российскими туристами
4
СМИ: арестованная в США россиянка Светлана Захарова пройдет проверку на детекторе лжи
5
СМИ: Трамп узнал о назначении спецпрокурора США за 25 минут до оглашения решения
6
В Госдепе призвали Киев не подрывать свободу слова
7
ОМОН не дал националисту Дацику сбежать из-под стражи в суде
Темы дня
Загрузка...
Реклама