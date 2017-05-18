Захарова: США ни разу не задействовали совместный с РФ механизм по борьбе с кибератаками

МАДРИД, 18 мая. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. США ни разу не задействовали российско-американский механизм по борьбе с кибератаками. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в распространенном в четверг интервью газете ABC.

"С американцами у нас есть совместный механизм по противостоянию киберугрозам, который они ни разу не задействовали", - отметила Захарова. Комментируя выборы в США и во Франции, официальный представитель МИД РФ подчеркнула: "В отличие от наших европейских коллег, которые поддерживали Хиллари Клинтон и (Эмманюэля) Макрона, мы не вмешиваемся во внутренние дела государств, не поддерживаем кандидатов в других странах, потому что уважаем демократию".

"США - это крупнейшая держава в мире, вы можете представить, что могла существовать вероятность того, что Россия вмешалась бы в столь мощную кампанию? - поинтересовалась Захарова. - Это невозможно. В таком случае, они должны были бы признать тотальную беспомощность своих спецслужб".

Официальный представитель МИД напомнила, что Россия также пострадала ранее от серьезных хакерских атак. "В 2014 году сайт Министерства иностранных дел не работал в течение месяца из-за кибератак", - отметила она.

"Если Вашингтон получает информацию, что с территории РФ была произведена кибератака, он уведомляет российскую сторону о том, где она произошла, и специалисты российских служб подтверждают информацию и принимают конкретные меры, чтобы заблокировать (атаку), - сказала Захарова. - Таким же образом может действовать Москва". "Мы уже два года слышим, что из России совершают кибератаки, - отметила она. - Ни разу не был использован этот существующий механизм".

"Мы сталкиваемся с ситуацией, когда в случае недовольства результатами выборов обвиняют вымышленных российских хакеров, - сказала официальный представитель МИД. - Если же их (итоги выборов) одобряют, российские хакеры не появляются". По мнению Захаровой, "существует некая вымышленная в США история, связанная с их внутренней политической борьбой".