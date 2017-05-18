Косачев: санкции США против союзников Асада лишь усугубят ситуацию в Сирии

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Американские конгрессмены, принявшие законопроект, который фактически обязывает президента США ввести санкции в отношении союзников режима Башара Асада, лишь усугубляют ситуацию в Сирии. Такое мнение выразил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

По его словам, конгрессмены стали заложниками средств массовой информации и считают, что борьба с Асадом важнее борьбы с терроризмом в целом. "Каждому свойственно сделать ошибку, однако то, чем сейчас заняты американские конгрессмены, это ее последовательное усугубление. Они шаг за шагом сокращают себе возможности для инициативы в решении реальных проблем Сирии, идя на поводу у медийных истерик и становясь их заложниками", - написал Косачев на своей официальной странице в Facebook.

Косачев отметил, что санкции против России и Ирана "за поддержку режима Асада в Сирии" продолжают все ту же линию, которую гнет Вашингтон: "борьба с Асадом важнее борьбы с террором". Как считает сенатор, для конгрессменов Асад "как мишень для атак" намного удобнее, чем терроризм, против которого так и не найдено эффективных рецептов. "А те, что есть, - взаимодействие с Россией, Ираном и тем же Асадом - крайне некомфортны", - пишет сенатор. Кроме того, по его словам, присутствует здесь и некая дипломатическая ревность.

"Вашингтон, по сути, "выключен" из Женевского и Астанинского процессов, а потому здесь играет роль дипломатическая ревность Белого дома и желание дискредитировать то, что происходит не по его инициативе и не под его контролем", - считает Косачев.

Согласно законопроекту, принятому палатой представителей американского Конгресса, новые ограничения могут коснуться иностранцев, которых связывают финансовые отношения с властями Сирии и предприятиями, находящимися под их контролем. Им будет отказано в выдаче американской визы, любая их собственность на территории США будет заморожена.

Законопроект будет отправлен на рассмотрение Сената, а после - на подпись президенту. Если он будет принят, в течение месяца Дональд Трамп будет обязан внести в черные списки иностранных граждан, которые, по его мнению, оказывают поддержку властям Сирии. Подобный законопроект уже проходил голосование в палате представителей при Бараке Обаме, однако так и не был рассмотрен Сенатом.