Матвиенко сравнила политику санкций в отношении РФ с шевелением крон деревьев

ПСКОВ, 18 мая. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что политика санкций западных стран в отношении РФ похожа на шевеление кроны деревьев и не затрагивает корневые основы взаимоотношений народов.

"Те решения (о санкциях), которые озвучивают политики самого высокого уровня, затрагивают лишь кроны деревьев, когда лишь кроны деревьев шевелятся. На самом деле это отнюдь не отражает мнение людей, мнение бизнеса, заинтересованность людей в сотрудничестве, (желании) дружить, жить в мире", - заявила она, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах проходящего в Пскове третьего международного форума приграничных регионов.

По мнению Матвиенко, развитие форматов приграничного межрегионального сотрудничества подтверждает, что "никакие санкции, никакие рестрикции, громкие заявления в адрес России в рамках русофобской войны, которая развязана, не меняют мнение людей и их настроение". "Мы будем сотрудничать, развивать взаимодействие", - подчеркнула она.

"Санкции - мера временная, они приходят и уходят в зависимости от политической конъюнктуры, а корневые основы наших отношений - экономических, гуманитарных, человеческих - остаются, ничто их не может изменить, и это доказано многолетними примерами, фактами, самой историей", - убеждена Матвиенко.

В открывшемся во Пскове третьем международном форуме приграничных регионов принимают участие представители России, Белоруссии, Латвии, Литвы, Польши, Финляндии, Швеции и Эстонии.