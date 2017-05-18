Слуцкий назвал деструктивным законопроект США о санкциях для союзников Сирии

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что принятый Палатой представителей Конгресса США законопроект о санкциях против союзников Сирии носит деструктивный характер для урегулирования в Сирийской Арабской Республике (САР).

"Законопроект, фактически обязывающий президента США ввести санкции против президента Сирии Башара Асада и его союзников, еще больше осложнит ситуацию в САР и борьбу с международным терроризмом на ее территории. Это очевидно деструктивный законопроект для сирийского урегулирования", - заявил Слуцкий журналистам.

"В то время как Россия, Иран и Турция прилагают значительные усилия по формированию зон безопасности в Сирии, к которым неоднократно призывали присоединиться и США, американские конгрессмены нисколько не помогают этим процессам, а, наоборот, занимаются, не побоюсь сказать, вредительством", - отметил Слуцкий. "Он (законопроект) еще больше демонстрирует раскол в политическом истеблишменте США. В то время как президент Дональд Трамп призывает бороться в Сирии с терроризмом, а не Асадом, последователи курса предыдущей администрации продолжают добиваться свержения режима Асада любой ценой", - заключил Слуцкий.

Палата представителей Конгресса США приняла в среду законопроект, который фактически обязывает президента страны ввести санкции против союзников правительства Сирии. Согласно тексту, спустя 30 дней после вступления документа в силу глава государства должен внести в санкционные списки граждан других стран, если он посчитает, что эти лица "предоставляют значительную финансовую, материальную или технологическую поддержку" властям САР, которая, в свою очередь, позволяет Дамаску завладеть "химическим, биологическим или ядерным оружием", создать баллистические, крылатые ракеты или же приобрести другое вооружение в больших количествах. Кроме того, президент США обязан применить санкции против граждан иностранных государств, предоставляющих Дамаску услуги в оборонной сфере или же сведения военного характера.

В тексте прямого упоминания России как сторонника правительства Асада не содержится, однако сами разработчики называют РФ в числе главных союзников сирийских властей.