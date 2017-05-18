Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.05:
$ 57.47
€ 64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Слуцкий назвал деструктивным законопроект США о санкциях для союзников Сирии

Политика
18 мая, 12:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, мая. /ТАСС

Последователи курса предыдущей администрации США продолжают добиваться свержения режима президента Сирии Башара Асада любой ценой, уверен глава комитета Госдумы по международным делам

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что принятый Палатой представителей Конгресса США законопроект о санкциях против союзников Сирии носит деструктивный характер для урегулирования в Сирийской Арабской Республике (САР).

"Законопроект, фактически обязывающий президента США ввести санкции против президента Сирии Башара Асада и его союзников, еще больше осложнит ситуацию в САР и борьбу с международным терроризмом на ее территории. Это очевидно деструктивный законопроект для сирийского урегулирования", - заявил Слуцкий журналистам.

"В то время как Россия, Иран и Турция прилагают значительные усилия по формированию зон безопасности в Сирии, к которым неоднократно призывали присоединиться и США, американские конгрессмены нисколько не помогают этим процессам, а, наоборот, занимаются, не побоюсь сказать, вредительством", - отметил Слуцкий. "Он (законопроект) еще больше демонстрирует раскол в политическом истеблишменте США. В то время как президент Дональд Трамп призывает бороться в Сирии с терроризмом, а не Асадом, последователи курса предыдущей администрации продолжают добиваться свержения режима Асада любой ценой", - заключил Слуцкий.

Палата представителей Конгресса США приняла в среду законопроект, который фактически обязывает президента страны ввести санкции против союзников правительства Сирии. Согласно тексту, спустя 30 дней после вступления документа в силу глава государства должен внести в санкционные списки граждан других стран, если он посчитает, что эти лица "предоставляют значительную финансовую, материальную или технологическую поддержку" властям САР, которая, в свою очередь, позволяет Дамаску завладеть "химическим, биологическим или ядерным оружием", создать баллистические, крылатые ракеты или же приобрести другое вооружение в больших количествах. Кроме того, президент США обязан применить санкции против граждан иностранных государств, предоставляющих Дамаску услуги в оборонной сфере или же сведения военного характера.

В тексте прямого упоминания России как сторонника правительства Асада не содержится, однако сами разработчики называют РФ в числе главных союзников сирийских властей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Балтийский флот России
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Афиша 70-го Каннского кинофестиваля
Афиши Каннского фестиваля: от Мэрилин Монро до Брюса Уиллиса
Фото
Бывший представитель КГБ СССР при министерстве госбезопасности ГДР Лазарь Матвеев, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, президент РФ Владимир Путин и генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
6
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
11
"Цель у нас общая — развивать страну": Медведев отчитался о работе Кабмина
9
Делегация ЦИК РФ не зафиксировала нарушений на выборах президента Сербии
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Светлана Алексиевич опровергла слухи о своей смерти
2
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
3
В центральном офисе группы компаний ПИК идут обыски
4
Росприроднадзор возбудил административное дело в отношении МНПЗ
5
Польская компания требует от ЕК оштрафовать "Газпром"
6
"Южуралзолото" закроет рудник в Забайкалье, где бастуют горняки
7
ОМОН не дал националисту Дацику сбежать из-под стражи в суде
Темы дня
Загрузка...
Реклама