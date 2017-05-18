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Пушков: Трампу объявлена информационная война

Политика
18 мая, 13:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, мая. /ТАСС

По мнению политика, это делается для того, чтобы объявить президенту США импичмент

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Алексей Пушков

Алексей Пушков

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что президенту США Дональду Трампу объявлена информационная война, так он не вписывается в традиционный американский истеблишмент.

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"Президенту Трампу объявлена информационная война так называемыми мейнстрим-медиа", - сказал Пушков на встрече с группой послов стран Латинской Америки и Карибского бассейна.

По мнению политика, это делается для того, чтобы, в частности, объявить импичмент президенту.

"Задача - либо добиться импичмента Трампу, либо ограничить его свободу маневров и связать по рукам и ногам", - отметил Пушков.

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Трамп, Дональд Пушков, Алексей Константинович
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