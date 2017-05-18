Пушков: Трампу объявлена информационная война

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что президенту США Дональду Трампу объявлена информационная война, так он не вписывается в традиционный американский истеблишмент.

"Президенту Трампу объявлена информационная война так называемыми мейнстрим-медиа", - сказал Пушков на встрече с группой послов стран Латинской Америки и Карибского бассейна.

По мнению политика, это делается для того, чтобы, в частности, объявить импичмент президенту.

"Задача - либо добиться импичмента Трампу, либо ограничить его свободу маневров и связать по рукам и ногам", - отметил Пушков.