Пушков: Трампу объявлена информационная война

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Пушков: Трампу объявлена информационная войнаПолитика 18 мая, 13:46
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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что президенту США Дональду Трампу объявлена информационная война, так он не вписывается в традиционный американский истеблишмент.
"Президенту Трампу объявлена информационная война так называемыми мейнстрим-медиа", - сказал Пушков на встрече с группой послов стран Латинской Америки и Карибского бассейна.
По мнению политика, это делается для того, чтобы, в частности, объявить импичмент президенту.
"Задача - либо добиться импичмента Трампу, либо ограничить его свободу маневров и связать по рукам и ногам", - отметил Пушков.