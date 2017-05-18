Зюганов назвал олигархов, "жириновщину" и "навальновщину" главными опасностями для России

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов считает, что главными угрозами для России являются олигархи, "антисоветская жириновщина" и "русофобская навальновщина".
"Сейчас обозначилась тройная опасность, когда есть компрадорские олигархи с огромными финансовыми ресурсами, которые уже за рубежом приняли решение еще осенью этого года делать ставку на очередного фюрера. Вот Навальный тут заявления делает. Но вы посмотрите на их программы и поведение, они готовы молодежь гнать на убой только для того, чтобы утвердиться", - сказал Зюганов на пресс-конференции в ТАСС.
Он подчеркнул, что коммунистов такая ситуация категорически не устраивает.
"Мы считаем, что союз олигархии, антисоветской жириновщины и русофобской навальновщины является главной опасностью для каждого здесь сидящего, какие бы мы ни разделяли точки зрения", - заявил лидер КПРФ.