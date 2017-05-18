КПРФ не будет выдвигать женщину в президенты России

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов считает, что женщина пока не может стать президентом России из-за кризиса, санкций и "военной опасности". Об этом он заявил на пресс-конференции в ТАСС.

Я очень хорошо отношусь к женщинам, но в условиях войны, санкций, системного, тяжелого кризиса я бы все-таки пожалел женщин. Потому что этот пост требует работы семь дней в неделю, минимум 15 часов в сутки, без выходных и проходных", - сказал он.

По мнению Зюганова, президентский пост требует очень крепких нервов и видения "как минимум до горизонта ясной стратегии".

"Я не отказываю женщинам в таланте, они лучше мужчин работают, более ответственны, усидчивы. Но в условиях военной опасности все-таки командовали генералиссимус Сталин, Жуков, Рокоссовский, Конев, Василевский, Антонов - плеяда командиров была талантливых, прошедших горнило испытаний", - отметил Зюганов.

Он добавил, что сейчас "информационная война приобретает характер ядерной опасности".

Кандидат от КПРФ - пока тайна

Зюганов не ответил на вопрос ТАСС, когда партия озвучит своего кандидата на пост президента. Он в очередной раз напомнил о сформированном коммунистами примерном списке претендентов в "правительство народного доверия", из числа которых может быть выдвинут кандидат в президенты.

"Нам надо будет выбирать из широкого спектра людей. Подумаем, но 21 кандидатура в возможный состав правительства народного доверия была озвучена в моем открытом письме в декабре. Из этого состава я бы с удовольствием проголосовал и за возможного кандидата в президенты, и за возможных кандидатов в премьеры, замы, руководители министерств и ведомств", - сказал лидер компартии.

В письме, которое опубликовано на сайте КПРФ, приводятся имена "честных и талантливых тружеников, настоящих лидеров", "способных вести страну к новым горизонтам". Среди них депутаты Госдумы Светлана Савицкая (первая женщина-космонавт, вышедшая в открытый космос), Николай Харитонов, Николай Коломейцев, Олег Смолин, Дмитрий Новиков, Юрий Афонин, Алексей Русских, Леонид Калашников и Казбек Тайсаев. Кроме того, названы губернатор Иркутской области Сергей Левченко, глава Орловской области Вадим Потомский и мэр Новосибирска Анатолий Локоть, а также руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Андрей Клычков. Упоминаются писатели Сергей Шаргунов, являющийся также депутатом Госдумы, и Захар Прилепин.

Ранее Зюганов неоднократно заявлял, что в партии определятся с кандидатом в президенты после консультаций со сторонниками. 26-27 мая партия проведет очередной съезд. Выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания официально начнется в декабре этого года.