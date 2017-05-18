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РФ ценит позицию Кипра, который не поддается русофобским настроениям, навязываемым ЕС

Политика
18 мая, 15:19 UTC+3 НИКОСИЯ НИКОСИЯ 18, мая. /ТАСС

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, российско-кипрские отношения развиваются по всем без исключения направлениям: политический диалог, инвестиционное сотрудничество, межпарламентские связи

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НИКОСИЯ, 18 мая. /ТАСС/. Москва ценит позицию Кипра, который не поддается русофобским настроениям, навязываемым Европейским союзом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Ценим позицию Кипра, который не поддается русофобским настроениям, которые пытается навязать Евросоюз, и выступает за преодоление нынешнего ненормального периода в отношениях между ЕС и Российской Федерацией", - сказал он в ходе встречи с главой МИД Кипра Иоаннисом Касулидисом.

По словам Лаврова, отношения России и Кипра развиваются по всем без исключения направлениям: политический диалог, инвестиционное сотрудничество, межпарламентские связи.

"Рассчитываем сегодня обсудить весь спектр двусторонних отношений, те задачи, которые поставлены нашими руководителями. Будем рады услышать ваши оценки положения дел на переговорах по кипрскому урегулированию. Наша позиция хорошо известна - оно (урегулирование - прим. ТАСС) должно основываться на резолюциях Совета Безопасности и договоренностях между двумя общинами", - отметил глава МИД РФ.

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