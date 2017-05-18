Путин и Макрон обсудили возможности предстоящих личных контактов

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон в первом телефонном разговоре обсудили возможности предстоящих личных контактов. Об этом сообщила пресс- служба Кремля.

Российский лидер поздравил президента Франции с вступлением в должность. "Путин поздравил Эмманюэля Макрона с официальным вступлением в должность Президента Франции и формированием нового правительства. Выражена обоюдная готовность развивать традиционно дружественные российско-французские отношения в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах", - отметили в Кремле.

В ходе беседы стороны отметили важность дальнейшего взаимодействия в рамках "нормандского формата". "Условлено совместно работать по актуальным международным и региональным вопросам, включая борьбу с терроризмом. Подчеркнута, в частности, важность дальнейшего взаимодействия в рамках "нормандского формата" по урегулированию внутриукраинского кризиса на основе минских соглашений", - говорится в сообщении.

8 мая Путин направил поздравительную телеграмму Макрону по случаю избрания на пост президента Французской Республики. Тогда президент России подтвердил "готовность к конструктивной совместной работе по актуальным вопросам двусторонней, региональной и глобальной повестки дня, выразив уверенность, что это отвечает коренным интересам народов России и Франции".

Основатель центристского движения "На марше", в прошлом министр экономики и инвестиционный банкир, Эмманюэль Макрон одержал во втором туре 7 мая убедительную победу на выборах президента Франции. Его поддержали 66,1% избирателей, его соперницу, лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен - 33,9%. 14 мая Макрон вступил в должность. В возрасте 39 лет стал самым молодым главой в истории Французской Республики.