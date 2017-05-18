Источник: комитет Госдумы утвердил кандидатуру Анатолия Антонова на пост посла РФ в США

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Комитет Госдумы по международным делам поддержал кандидатуру замглавы МИД РФ Анатолия Антонова на пост посла России в США. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом закрытого заседания комитета.

"Комитет дал согласие на назначение Антонова послом РФ в США, кандидатура которого была представлена МИД РФ", - сказал собеседник агентства.

Согласно Конституции РФ и регламенту нижней палаты, внешнеполитические комитеты Государственной думы "участвуют в консультациях при назначении и отзыве президентом РФ дипломатических представителей в иностранных государствах и международных организациях". Предложения о кандидатурах вносятся МИД РФ.

"Комитет на своем заседании в присутствии кандидата на назначение дипломатическим представителем или дипломатического представителя, которого предлагается отозвать, а также соответствующих должностных лиц Министерства иностранных дел РФ проводит обсуждение и по его итогам выносит свое мотивированное заключение. Такое заключение официально направляется президенту РФ", - говорится в 212 статье регламента Госдумы.