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Источник: комитет Госдумы утвердил кандидатуру Анатолия Антонова на пост посла РФ в США

Политика
18 мая, 15:30 UTC+3 МОСКВА 18, мая. /ТАСС

Согласно Конституции РФ, внешнеполитические комитеты ГД участвуют в консультациях при назначении президентом РФ диппредставителей в иностранных государствах

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Анатолий Антонов

Анатолий Антонов

© Юрий Машков/ТАСС

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Комитет Госдумы по международным делам поддержал кандидатуру замглавы МИД РФ Анатолия Антонова на пост посла России в США. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом закрытого заседания комитета.

"Комитет дал согласие на назначение Антонова послом РФ в США, кандидатура которого была представлена МИД РФ", - сказал собеседник агентства.

Согласно Конституции РФ и регламенту нижней палаты, внешнеполитические комитеты Государственной думы "участвуют в консультациях при назначении и отзыве президентом РФ дипломатических представителей в иностранных государствах и международных организациях". Предложения о кандидатурах вносятся МИД РФ.

"Комитет на своем заседании в присутствии кандидата на назначение дипломатическим представителем или дипломатического представителя, которого предлагается отозвать, а также соответствующих должностных лиц Министерства иностранных дел РФ проводит обсуждение и по его итогам выносит свое мотивированное заключение. Такое заключение официально направляется президенту РФ", - говорится в 212 статье регламента Госдумы.

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