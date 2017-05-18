Лавров: действия властей Украины показывают, что они находятся под радикальным влиянием

НИКОСИЯ, 18 мая. /ТАСС/. Действия украинской власти показывают, что они либо не в состоянии, либо не хотят выполнять минские соглашения, находясь под сильнейшим радикальным влиянием. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Кипра Иоаннисом Касулидисом.

Таким образом министр прокомментировал нападки властей Украины на языки нацменьшинств, блокирование работы средств массовой информации и интернет-ресурсов, а также попытки государства вмешиваться в дела церкви.

"Последние действия украинской власти показывают, что она либо не хочет, либо не в состоянии выполнить свою часть работы (в рамках минских соглашений), - указал Лавров. - И эти действия украинской власти показывают, что она находится под сильнейшим влиянием самых радикальных сил в обществе".