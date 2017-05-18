Антонов: нужно выправлять крен в отношениях РФ и США

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Необходимо выправить крен в отношениях РФ и США, а также убедить Вашингтон, что добрососедские отношения отвечают интересам обеих стран. Об этом заявил в четверг журналистам замглавы МИД РФ Анатолий Антонов.

"Сегодня много говорилось о том, что в российско-американских отношениях очень много негатива, это вызывает сожаление, - отметил дипломат. - Я не буду давать сегодня здесь оценку, вчера (президент РФ) Владимир Путин ясно, красочно, понятно сказал существо тех проблем, с которыми сталкиваемся и мы, и наши коллеги в США".

"Перед нами всеми стоит большая задача - выправления этого крена. Никто не говорит о сдаче никаких позиций. Речь о том, что надо убедить и наших коллег из США, что добрососедские, равноправные, взаимоуважительные отношения отвечают интересам народов и России, и США", - отметил дипломат.

Кроме того Анатолий Антонов отметил, что Россия и США обречены на позитивное сотрудничество, страны должны вместе бороться с терроризмом.

Ранее комитет Госдумы по международным делам поддержал назначение Антонова на пост посла России в США, сообщил ТАСС источник, знакомый с ходом заседания комитета, которое проходило в закрытом режиме.

По словам Антонова, на заседании комитета прошел "заинтересованный обмен мнениями в отношении того, какими должны быть российско-американские отношения". "По, я считаю, единогласному убеждению, РФ и США просто обречены на позитивное сотрудничество, - сказал дипломат. - Россия и США - это постоянные члены СБ ООН, мы несем особую ответственность за международный мир и безопасность".

"Сегодня ситуация в мире неспокойная. Она лишь подсказывает, что мы должны быть вместе, что мы должны вместе бороться в первую очередь с главным злом, признанным уже всеми, - это международным терроризмом", - подчеркнул Антонов.

По его словам, многие стратегические цели и задачи России и США совпадают. "Пример: и РФ, и США выступают за укрепление международного режима нераспространения, мы вместе боремся за то, чтобы сохранился Договор о нераспространении ядерного оружия, конвенции о запрещении химического, биологического оружия, другие механизмы, которые лишь укрепляют наш международный мир", - отметил замминистра.