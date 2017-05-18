Дата новой встречи "нормандской четверки" пока не определена

СОЧИ, 18 мая. /ТАСС/. Дата встречи "нормандской четверки" в новом составе пока не определена, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет, пока нет", - ответил представитель Кремля на вопрос о сроках возможных переговоров в нормандском формате.

Говоря о телефонном разговоре президента России Владимира Путина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, Песков отметил, что, "естественно, президент (России) поздравил (французского коллегу) со вступлением в должность президента, формированием кабинета министров". По его словам, Путин также "отметил нашу приверженность делу поддержания выстраивания добрых дружественных отношений между Россией и Францией, которые действительно имеют под собой глубокие корни и традиции". "(Лидеры) условились продолжать диалог", - добавил пресс-секретарь президента РФ.

Песков констатировал, что "обе стороны - и президент Путин, и его французский коллега - абсолютно разделяют точку зрения о важности нормандского формата".

Макрон одержал убедительную победу на выборах президента Франции 7 мая, 14 мая он вступил в должность и в возрасте 39 лет стал самым молодым главой Французской Республики.

В "нормандскую четверку" входят Россия, Франция, Германия и Украина. Первая встреча лидеров прошла в июне 2014 года в Нормандии для обсуждения проблем урегулирования ситуации на Украине. На переговорах 11-12 февраля 2015 года были приняты минские договоренности по решению кризиса на Украине. Последний раз главы государств встречались в октябре 2016 года