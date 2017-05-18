Глава МИД КНР посетит Россию с визитом 25-26 мая

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел КНР Ван И посетит Россию с официальным визитом 25-26 мая. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга в четверг.

"По приглашению министра иностранных дел России 25-26 мая министр иностранных дел Китая посетит нашу страну с официальным визитом", - сказала она.

Захарова отметила, что в ходе переговоров главы ведомств обсудят актуальные темы двусторонней и международной повестки дня с акцентом на ключевые вопросы российско-китайского сотрудничества и острые региональные проблемы, в том числе ситуацию вокруг корейского полуострова и конфликт в Сирии.