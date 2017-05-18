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Песков напомнил слова Путина про политшизофрению в связи с публикациями про РФ в США

Политика
18 мая, 15:58 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 18, мая. /ТАСС

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что к этой исчерпывающей формулировке ему добавить нечего

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Михаил Метцель/ТАСС

СОЧИ, 18 мая. /ТАСС/. Кремль не комментирует очередные публикации о контактах РФ с командой президента США Дональда Трампа, так как шумиха вокруг данного вопроса исчерпывающе описывается фразой президента РФ Владимира Путина про политическую шизофрению. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Хочу вам напомнить оценку, которую дал президент (Путин - прим. ТАСС) происходящему сейчас в США в контексте этого сюжета, - это политическая шизофрения", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать публикацию агентства Reuters о том, что сотрудники предвыборной команды Трампа поддерживали контакты с представителями России в течение семи месяцев до выборов президента США.

Песков подчеркнул, что к этой исчерпывающей формулировке ему добавить нечего. Отвечая на вопрос журналиста, что подразумевается под "политической шизофренией", представитель Кремля сказал: "Посмотрите словарь Ожегова".

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Персоны
Трамп, Дональд Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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