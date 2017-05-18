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Песков не стал комментировать перспективы взаимодействия с США в случае импичмента Трампа

Политика
18 мая, 16:02 UTC+3

Пресс-секретарь президента назвал соответствующий вопрос журналистов некорректным

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Материал из 1 страницы

СОЧИ, 18 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать перспективы взаимодействия РФ и США в случае возможного импичмента президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, назвав вопрос некорректным.

"Вопрос считаю некорректным. Во внутренние дела не вмешивались и вмешиваться не собираемся", - заявил он журналистам, отвечая на вопрос о том, просчитывает ли Кремль возможность взаимодействия с США в случае, если импичмент состоится.

Ранее сообщалось, что члены Демократической партии в Конгрессе США заговорили о вероятности импичмента Трампа, требуя предоставить им служебные материалы из Белого дома. В то же время Стени Хойер, являющийся вторым по старшинству демократом в Палате представителей, заявил, что начинать эту процедуру против американского лидера пока рано, но республиканцам пора осознать, что действия президента "становятся опасными" для страны. Поводом для подобных заявлений стало недавнее увольнение директора ФБР Джеймса Коми и встреча американского лидера с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, состоявшаяся на прошлой неделе в Вашингтоне. После нее появилась информация о том, что Трамп якобы передал Лаврову некоторые секретнее сведения, связанные с ИГ.

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