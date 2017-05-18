Песков не стал комментировать обращение Усманова к Навальному

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СОЧИ, 18 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать видеообращение бизнесмена Алишера Усманова к оппозиционеру Алексею Навальному.
"Нет, не могу, это не имеет к нам никого отношения", - ответил представитель Кремля на просьбу журналистов прокомментировать обращение Усманова, размещенное в сети интернет.
Ранее Усманов опубликовал видеообращение к Навальному, против которого он выдвинул иск о защите чести и достоинства. Бизнесмен заявил, что информация о нем, распространяемая Навальным, является ложной. Люблинский суд Москвы 30 мая проведет предварительные слушания по иску Усманова к Навальному о защите чести и достоинства.