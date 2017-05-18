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Захарова: доклад Госдепа о "преступлениях режима Асада" бездоказателен

Политика
18 мая, 16:20 дата обновления: 18 мая, 16:46 UTC+3

По словам официального представителя МИД РФ, этот доклад содержит "известный и далеко не оригинальный набор штампов"

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Опубликованный на этой неделе доклад Государственного департамента США о "преступлениях режима Башара Асада в Сирии" содержит "известный и далеко не оригинальный набор штампов", которые бездоказательны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг во время брифинга.

"Все утверждения не имеют никакой фактуры о якобы имеющих место со стороны Дамаска многочисленных нарушениях норм международного права, включая номы ведения международных конфликтов и права человека", - отметила Захарова.

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"По традиции Вашингтон ссылается на данные правозащитных организаций и сведения собственной разведки, которые не представляется возможным проверить или изучить, в том числе методологию подготовки этих материалов, - продолжила она. - В этой связи надеемся, что вместо стандартных предложений, как всегда принять на веру свои утверждения, наши американские коллеги обнародуют убедительные доказательства своих громких заявлений, которые в обратном случае можно рассматривать в качестве элемента информационной войны против Сирии".

Официальный представитель МИД РФ обратила внимание на появившуюся в СМИ видеозапись наемника из вооруженной сирийской оппозиции о постановке химатаки в Хан-Шейхуне 4 апреля. "В сообщении прямо указывается, что химатака была инсценирована, чтобы дискредитировать правительство Сирии накануне российско-американских контактов, - пояснила она. - Бывший сотрудник "Белых касок" подтвердил, что целью провокации было создание ложных доказательств, что Дамаск не выполнил обязательств по уничтожению химоружия и использовал его против жителей Идлиба".

По ее словам, ранее в сетевых СМИ со ссылкой на американское движение ветеранов появилась информация о том, что видеоматериалы о спасении жителей Хан-Шейхуна снимались на протяжении четырех дней съемочными группами Катара и Великобритании.

"Надеемся, что данные сведения будут тщательно изучены и будут сделаны соответствующие выводы, тем более что уже давно пора поставить плотину на пути распространения этой фейковой реки", - подчеркнула Захарова.

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Персоны
Асад, Башар Хафез Захарова, Мария Владимировна
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