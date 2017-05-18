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Песков: РФ поддерживает контакты с разными участниками политического процесса в Ливии

Политика
18 мая, 16:20 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 18, мая. /ТАСС

Представитель Кремля подчеркнул, что эта тема фигурирует на повестке дня

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СОЧИ, 18 мая. /ТАСС/. Россия поддерживает контакты с разными участниками политического процесса в Ливии. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обсуждение ливийской тематики на различных переговорах.

"Тема Ливии действительно фигурирует на повестке дня, действительно российская сторона поддерживает контакты с разными участниками политического процесса в Ливии", - сказал представитель Кремля.

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Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич
Страны
Ливия Россия
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