Комитет Думы утвердил кандидатуру главы департамента МИД Ерхова на пост посла РФ в Турции

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Комитет Госдумы по международным делам поддержал назначение главы департамента Ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ Алексея Ерхова на пост посла РФ в Турции. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом закрытого заседания комитета.

"Была рассмотрена по представлению МИД РФ кандидатура главы ДСКЦ МИД РФ Ерхова на пост посла России в Турции. Комитет согласился с его назначением", - сказал собеседник агентства.

Должность главы диппредставительства РФ в Турции стала вакантной после убийства чрезвычайного и полномочного посла РФ Андрея Карлова при открытии фотовыставки в Анкаре в декабре минувшего года.

Согласно Конституции РФ и регламенту нижней палаты, внешнеполитические комитеты Государственной думы "участвуют в консультациях при назначении и отзыве президентом РФ дипломатических представителей в иностранных государствах и международных организациях". Предложения о кандидатурах вносятся МИД РФ.

"Комитет на своем заседании в присутствии кандидата на назначение дипломатическим представителем или дипломатического представителя, которого предлагается отозвать, а также соответствующих должностных лиц Министерства иностранных дел РФ проводит обсуждение и по его итогам выносит свое мотивированное заключение. Такое заключение официально направляется президенту РФ", - говорится в 212 статье регламента Госдумы.