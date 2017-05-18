Песков проверит, поступало ли в Кремль письмо от по делу Сущенко, обвиняемого в шпионаже

СОЧИ, 18 мая. /ТАСС/. Кремль пока не комментирует информацию СМИ о том, что на имя президента РФ Владимира Путина было передано письмо от сына украинского гражданина Романа Сущенко, обвиняемого в России в шпионаже.

"Я, к сожалению, не обладаю такой информацией", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, поступало ли такое обращение в Кремль. "Мне нужно проверить", - добавил он, пообещав дать ответ позднее.

Лефортовский суд Москвы ранее продлил Сущенко срок ареста до 30 июня. Украинец обвиняется по ст. 276 УК РФ ("Шпионаж"), наказание по которой предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Как заявили ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ, Сущенко является кадровым сотрудником управления разведки минобороны Украины, он был задержан при проведении шпионской акции. По данным ФСБ, он целенаправленно собирал составляющие государственную тайну сведения о деятельности Вооруженных сил РФ и Росгвардии.

Свою вину Сущенко не признает. По словам его адвоката Марка Фейгина, Сущенко является собственным корреспондентом агентства Укринформ в Париже, а в Россию приехал в отпуск навестить родственников. Эту информацию подтвердило и украинское информагентство, заявив, что Сущенко работает у них с 2002 года.