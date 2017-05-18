МИД РФ: Киев запретил соцсети из РФ, чтобы блокировать альтернативные источники данных

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Решение украинских властей запретить российские социальные сети связано с желанием блокировать альтернативные источники информации, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Никто не скрывает, для чего он (этот шаг) был сделан - для того чтобы блокировать максимально возможное количество альтернативных источников информации. Курс даже не на цензуру, а на прямое нарушение принятых на себя обязательств по свободе слова, был взят сразу же после антиконституционного переворота в 2014 году", - сказала она.