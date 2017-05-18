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ЛДПР предложила ограничить полномочия губернаторов одним сроком на пять лет

Политика
18 мая, 17:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, мая. /ТАСС

Согласно проекту закона, губернаторский пост можно будет занять повторно при условии согласия президента РФ или после перерыва, равного хотя бы одному сроку

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы от фракции ЛДПР во главе с председателем комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексеем Диденко внесли в нижнюю палату законопроект, по которому предлагается ограничить одним пятилетним сроком период нахождения губернатора на своем посту. Проект закона размещен в думской электронной базе данных.

"Настоящим проектом федерального закона предлагается ограничить срок замещения должности высшего должностного лица субъекта РФ (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ) одним сроком на пять лет", - говорится в пояснительной записке к документу.

По словам законодателей, которые ссылаются на постановление Конституционного суда, "для определения количества (числа) сроков легислатуры главы субъекта РФ ориентирующей является норма, согласно которой одно и то же лицо не может занимать должность президента России более двух сроков подряд". При этом отмечается, что, делая акцент на ориентирующем характере данной нормы, Конституционный суд "указывает на то, что в решении вопросов о количестве сроков легислатуры президента России и главы региона не может быть тождества". Депутаты поясняют, что объективной основой такой позиции служит различие в масштабах задач, решаемых президентом России и губернатором.

Таким образом, отмечают парламентарии, значительно меньший масштаб задач, решаемых главой региона, "обуславливает не только более краткий срок его полномочий - пять лет, но и меньшее количество таких сроков". "Соответственно, руководитель субъекта Российской Федерации должен замещать должность лишь один срок", - отмечается в пояснительной записке.

При этом, согласно проекту закона, гражданин, занимавший пост губернатора ранее, "может снова повторно занять эту должность с согласия президента РФ или после перерыва, равного хотя бы одному сроку легислатуры".

Аналогичный законопроект депутаты от ЛДПР вносили в Госдуму в апреле прошлого года, однако он был отклонен нижней палатой в первом чтении.

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