Патрушев: попытки "цветных революций" в России бесперспективны

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Запад не отказывается от планов "цветных революций" в России, но отечественные спецслужбы контролируют ситуацию.

"Западные технологи не отказались от планов реализации "цветных сценариев" и в нашей стране. При этом они не стесняются в выборе методов нагнетания протестных настроений - от спекуляции на временных трудностях социально-экономического характера до откровенной лжи", - сказал он в интервью "Российской газете".

"Подчеркну, что ситуация нами контролируется. Правоохранительными органами и спецслужбами накоплен значительный опыт оперативного пресечения провокаций и противоправных действий. Попытки осуществления в нашей стране "цветных революций" бесперспективны", - заверил секретарь Совбеза РФ.

По его словам, "цветные революции" - это уже традиционный инструмент политики отдельных стран, нацеленной на разрушение государственности и утрату суверенитета под предлогом демократизации". "На самом же деле страна, где совершается "цветная революция", почти всегда погружается в хаос и переходит под внешнее управление", - констатировал Патрушев.

От отметил, что "как правило, такой всплеск активности оппозиционных сил наблюдается в преддверии федеральных избирательных кампаний". "Не случайно Запад выделяет финансовые и материальные средства неправительственным организациям в России и создает так называемые "независимые" русскоязычные средства массовой информации. Одновременно наращивает попытки пропагандистской активности на территории России с помощью интернета", - подчеркнул секретарь Совбеза.