Лавров не считает секретом информацию об усилении мер авиабезопасности в США

НИКОСИЯ, 18 мая. /ТАСС/. Глава российского МИД Сергей Лавров не видит секрета в том, что президент США Дональд Трамп поделился информацией о возможном усилении мер авиационной безопасности в рамках борьбы с террористической угрозой. Такое заявление он сделал по итогам переговоров с главой МИД Кипра Иоаннисом Касулидисом.

"Если мне не изменяет память, где-то два или полтора месяца назад администрация Дональда Трампа официально приняла решение о запрете для пассажиров из семи стран ближневосточный регион проносить любые электронные устройства на борт самолета, причем это прямо объяснялось террористической угрозой, - сказал министр. - Если об этом идет речь, то в чем здесь секрет, я не понимаю".

Ранее помощник Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил на брифинге, что Трамп не допустил никаких нарушений, поделившись с Лавровым данными, которые имеют отношение к борьбе с терроризмом, а именно, информацией о возможном введении запрета проносить ноутбуки в салон самолетов, прибывающих в США из европейских стран. Аналогичную норму США уже ввели в конце марта в отношении рейсов из 10 крупных международных аэропортов, расположенных в Иордании, Египте, Турции, Саудовской Аравии, Марокко, Катаре и в Объединенных Арабских Эмиратах.

Как сообщалось, в Вашингтоне опасаются, что пассажиры из этих стран могут пронести на борт взрывные устройства под видом компьютеров. По словам Макмастера, никто из тех, кто присутствовал на прошедшей 10 мая встрече, "не чувствовал, что были допущены какие-либо нарушения". Помощник президента также охарактеризовал беседу с Лавровым как "рутинный обмен с лидерами, с которыми он (Трамп) взаимодействует".

В понедельник газета The Washington Post написала о том, что Трамп мог поделиться с Лавровым и послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком совершенно секретной информацией о группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Трамп, комментируя публикацию, заявил, что как глава государства имел полное право поделиться информацией с Россией. Он добавил, что данные, которые он предоставил российским представителям, будут способствовать борьбе с терроризмом, в частности с ИГ.