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В МИД назвали ложью публикацию Politico о том, что РФ добивалась встречи Лаврова и Обамы

Политика
18 мая, 17:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, мая. /ТАСС

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, при существовавшем уровне коммуникации "какой-либо потребности в протокольной встрече в Овальном кабинете вообще не возникало"

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ложью публикацию в издании Politico, в которой со ссылкой на анонимные источники сообщалось, что в 2013 году Россия пыталась добиться личной встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова c тогдашним президентом США Бараком Обамой.

"С 2013 года у главы МИД РФ Лаврова состоялось 64 встречи и 192 телефонных разговора с госсекретарем США Джоном Керри, в 90% случаев они состоялись по инициативе США, а также немало было контактов на высшем уровне, - сказала дипломат на брифинге. - Президент России Владимир Путин и президент США Барак Обама провели 11 личных встреч и 26 телефонных разговоров, зачастую очень длительных, и при таком огромном объеме общения на высшем и высоком уровнях какой-либо потребности в протокольной встрече в Овальном кабинете вообще не возникало".

"Тем более, что прежняя администрация не проявляла желания сделать что-либо для улучшения отношений России и США", - добавила Захарова.

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Персоны
Обама, Барак Трамп, Дональд Лавров, Сергей Викторович Захарова, Мария Владимировна
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