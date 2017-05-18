Патрушев: в арктическом регионе нет и не должно быть потенциала для конфликтов

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Россия исходит из того, что арктическом регионе нет и не должно быть потенциала для конфликтов. На это указал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью "Российской газете".

"Международные нормы четко определяют права как прибрежных, так и других государств. Сегодня Арктика - это место мирного сотрудничества в области предупреждения и ликвидации последствий техногенных, экологических аварий и катастроф, противодействия незаконному промыслу биологических ресурсов, обеспечения безопасного судоходства в акватории Северного морского пути, формирования системы объектов глобальной морской системы связи и передачи навигационной информации", - сказал Патрушев.

По его словам, арктическая зона России является крупным полигоном для международного сотрудничества в области развития фундаментальных и прикладных научных исследований глобальных природно-климатических процессов Земли и особенностей устойчивости арктических экосистем. "Экономически эффективное функционирование арктической зоны невозможно без государственной поддержки, поэтому государство сегодня создает здесь полноценную транспортную и энергетическую инфраструктуру, систему средств связи, в том числе, используя потенциал военных объектов двойного назначения для помощи гражданским службам в реализации задач как социально-экономического развития этих территорий, так и организации спасательных работ", - отметил секретарь Совбеза РФ.

Продолжает развиваться Северный морской путь. "Если в 2014 году по СМП было перевезено 4 миллиона тонн грузов, то в 2016 году объем перевозок возрос до 7,5 миллионов тонн. Принимая во внимание объемы добычи углеводородов по всем нефтегазовым проектам, к 2022 году перевозки могут вырасти до 40 миллионов тонн", - сказал Патрушев.

Он отметил, что усилия государства направлены на создание привлекательного инвестиционного климата для развития СМП путем предоставления благоприятного налогового режима и иных льгот инвесторам, организации особых экономических зон в арктических морских портах, установления гибких тарифов на ледокольную и ледовую лоцманскую проводки судов.