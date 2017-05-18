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Захарова: намерение властей Вашингтона прописать ночлежку на улице Немцова цинично

Политика
18 мая, 18:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, мая. /ТАСС

Речь идет о незастроенном пространстве вблизи посольства РФ, где муниципальные власти решили построить ночлежку для бездомных. Ранее этому месту было решено присвоить имя Немцова

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Намерение властей Вашингтона прописать ночлежку для бомжей на улице Немцова оскорбляет память российского политика. Такое мнение выразила на брифинге директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

"Эта история про то, что такое есть политический истеблишмент США на сегодняшний момент, - отметила она. - Не буду говорить, что это неправильно. История намного глубже и намного циничнее, ужаснее, нежели может показаться".

По ее словам, речь идет о незастроенном пространстве вблизи посольства РФ, где некоторое время назад муниципальные власти решили построить ночлежку для бомжей, и именно этому месту было решено присвоить имя одного из ярчайших российских политиков 90-х годов, который был членом правительства и представлял страну.

"Зачем же так поступать с именем этого человека? - продолжила Захарова. - Либо это глупость тех политических сил в США, которые принимают такие решения, либо это какой-то адский цинизм. Кому хотели сделать хуже? Если памяти Немцова, то это надо быть уже вообще нелюдьми".

"После принятых решений (городскими властями Вашингтона - прим. ТАСС) вопросов становится все больше, - подчеркнула официальный представитель МИД РФ. - Видимо, они чувствуют, что хотели сделать как-то больнее России, но проявили такую катастрофическую глупость и незнание не наших, а собственных реалий, что дальше некуда".

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Немцов, Борис Ефимович Захарова, Мария Владимировна
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