Зампостпреда РФ в ОБСЕ: украинские военные устраивают провокации в Донбассе

ВЕНА, 18 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстрелы населенных пунктов в Донбассе, провоцируя ополченцев провозглашенных республик и ставя под угрозу жизни мирных жителей.

Об этом на заседании постоянного совета ОБСЕ заявил заместитель постоянного представителя России при Организации Дмитрий Балакин.

Он обратил внимание на то, что наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине зафиксировали применение украинскими военными ракетных систем залпового огня, при этом перестрелки из стрелкового оружия каждый раз были инициированы с позиций ВСУ. По его словам, за последнюю неделю ВСУ более 250 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли не менее девяти населенных пунктов.

"Такие провокации происходят постоянно. Затевая перестрелки в густонаселенных районах на линии соприкосновения, киевские силовики ставят под угрозу жизнь мирного населения, проживающего по обе стороны", - подчеркнул Балакин.

Разведение сил

По словам дипломата, процесс разведения сил и средств должен стать важной мерой на пути к обеспечению полного прекращения огня на линии соприкосновения в Донбассе, но он застопорился из-за провокаций Киева внутри участка разведения в Станице Луганской. Россия также в очередной раз ожидает, что ВСУ выполнят свои обязательства по разведению сил на этом участке, "как было условлено на заседании контактной группы 15 мая, и за этим должно последовать создание новых участков разведения", добавил зампостпреда.

Рамочное соглашение о разведении сил и средств в Донбассе было подписано представителями Украины, России, ОБСЕ, а также главами провозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) в сентябре 2016 года. Документ предполагает создание зон безопасности на трех участках: у Золотого, Станицы Луганской (оба в ЛНР) и Петровского (ДНР). К настоящему времени разведение сил состоялось только в районе Золотого и Петровского, у Станицы Луганской отвод многократно срывался.