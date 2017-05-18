МИД РФ: одобрение в Канаде аналога "Акта Магнитского" нанесет ущерб отношениям с Россией

МОСКВА. 18 мая. /ТАСС/. Москва считает откровенно недружественным шагом активную поддержку Оттавой канадской версии американского "Акта о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского", которая может быть рассмотрена в парламенте страны. Об этом заявили в МИД РФ.

"Вынуждены предупредить официальную Оттаву, что считаем активную поддержку ею канадской версии американского "закона имени С.Магнитского", в котором России пытаются предъявлять надуманные правозащитные претензии, очередным откровенно недружественным шагом. В случае одобрения парламентом Канады данного санкционного законодательного акта отношениям между нашими странами, и без того переживающим не лучшие времена, будет нанесен ощутимый ущерб", - подчеркнули в дипведомстве.

"В проигрыше окажется сама Канада, чьи власти, идя на поводу у ангажированных деятелей типа британского финансового мошенника Уильяма Браудера, вместо развития взаимовыгодного сотрудничества, в том числе в экономической сфере и освоении Арктики, предпочитают самоизолироваться от России, - обратили внимание в министерстве. - В Оттаве, конечно, вольны поступать, как им вздумается, но это недальновидная политика".

Как сообщило агентство Reuters, министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила в среду, что правительство страны поддерживает принятие канадской версии американского "Акта Магнитского".

"Акт Магнитского" был принят Конгрессом США и подписан президентом Бараком Обамой в декабре 2012 года. Документ предусматривает применение санкционных мер в отношении ряда российских должностных лиц. В их числе сотрудники силовых ведомств, причастных, по мнению Вашингтона, к смерти в ноябре 2009 года в московском следственном изоляторе "Матросская тишина" юриста британского фонда Hermitage Capital Management Сергея Магнитского.