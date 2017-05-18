В МИД РФ отметили необходимость объективного расследования применения химоружия в Сирии

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Случаи предполагаемого применения в Сирии химоружия должны быть расследованы профессионально и беспристрастно с обязательным выездом экспертов на места инцидентов. Об этом заявили в российском дипведомстве по итогам состоявшейся в четверг ежегодной встречи руководства Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ с представителями профильных российских неправительственных организаций (НПО) и научно-экспертного сообщества.
Участники встречи обменялись мнениями "по широкому спектру актуальных вопросов международной безопасности и укрепления стратегической стабильности", отметили в МИД. "Выделена особая роль Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) как краеугольного камня международной безопасности. Обсуждены перспективы контроля над обычными вооружениями в Европе, - информировали в министерстве. - Подчеркнута важность соблюдения и поддержания надлежащего функционирования Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО)".
Состоялась заинтересованная дискуссия по проблематике ПРО, Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также по перспективам ядерного разоружения, добавили в дипведомстве.
"Особое внимание уделено вопросам профессионального и беспристрастного расследования профильными международными структурами применения химического оружия в Сирии с обязательным выездом экспертов на места предполагаемого совершения подобных актов", - подчеркнули в МИД.
"Отмечена востребованность и своевременность российской инициативы по выработке международной конвенции о борьбе с актами химического и биологического терроризма как в контексте противодействия ОМУ-терроризму, так и в плане запуска переговорной работы на Конференции по разоружению в Женеве, - продолжили в министерстве. - Подчеркнута актуальность работы по продвижению российских инициатив в области предотвращения размещения оружия в космическом пространстве с подключением к ней всех ведущих космических государств".