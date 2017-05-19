Слуцкий: новый удар США в Сирии подрывает антитеррористическое сотрудничество

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Новый удар коалиции во главе с США по проправительственным силам в Сирии говорит о деструктивной позиции Вашингтона, подрывающей возможности для антитеррористического сотрудничества в регионе. Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Новый удар США по правительственным силам в Сирии является продолжением деструктивной линии Вашингтона, начавшейся с провокации в Идлибе и атаки сирийской авиабазы в провинции Хомс", - подчеркнул Слуцкий. По его словам, "безусловно, такие действия говорят о непредсказуемости американских партнеров, что, конечно, осложняет переговорный процесс по сирийскому урегулированию, в том числе по достижению договоренностей по полному возобновлению меморандума России и США о предотвращении авиаинцидентов в Сирии".

"Подобные односторонние шаги подрывают возможность эффективного сотрудничества и координации по борьбе с международным терроризмом в Сирии", - констатировал глава комитета. Он добавил, что "в то время как Россия прилагает неимоверные усилия для поддержания процесса перемирия в Сирии, США своими действиями ослабляют позиции сил, ведущих борьбу с ИГ и "Джебхат ан-Нусрой" (террористические организации, запрещенные в РФ) и фактически "играют на руку" этим террористическим группировкам".

Ранее сообщалось, что ВВС международной контртеррористической коалиции во главе с США нанесли удар по отрядам проправительственных сил в Сирии, которые действовали в пределах установленной зоны деэскалации к северо-западу от города Эт-Танф. Как заявили в штабе коалиции, эти отряды "представляли угрозу для США и их партнеров".

Делегации России, Ирана и Турции в ходе переговоров в Астане 3-4 мая договорились о создании четырех зон деэскалации на территории Сирии. Соглашение предполагает, что с 6 мая в этих зонах вводится запрет на военную активность, включая полеты авиации. Действие документа рассчитано на полгода и может автоматически продлеваться на такой же период.