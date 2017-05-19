Губернатор Магаданской области в 2016 году увеличил доходы на 265 тыс. рублей

МАГАДАН, 19 мая. /ТАСС/. Губернатор Магаданской области Владимир Печеный в 2016 году заработал 6,264 млн рублей, что на 265 тыс. больше его заработка в 2015 году, сообщается на сайте регионального правительства.

Общая сумма задекларированного годового дохода губернатора в 2016 году составляет 6,264 млн рублей (в 2015 году - 5,999 млн рублей). Доход его супруги составил 176,762 тыс. рублей (в 2015 году - 184,78 тыс. рублей).

В собственности у губернатора также остались квартира площадью 50,1 кв. метр и автомобиль Nissan X-Trail 2012 года выпуска, в собственности супруги - квартира площадью 67,8 кв. метров. Перечень объектов собственности супруги в этом году пополнился также гаражным боксом (20,4 кв. метра).