Александр Бречалов примет участие в выборах главы Удмуртии

ИЖЕВСК, 19 мая. /ТАСС/. Врио главы Удмуртии Александр Бречалов примет участие в предстоящих 10 сентября выборах главы региона. Об этом ТАСС сообщили в правительстве республики.

"Я принял решение. Я буду участвовать в выборах главы Удмуртии. Если коллеги на политсовете примут такое решение, я готов сотрудничать с "Единой Россией", - сказал Бречалов на встрече партийного актива регионального отделения "Единой России" с секретарем генсовета партии Сергеем Неверовым.

Кроме того, как отметили в правительстве, Сергей Неверов предложил Бречалову возглавить список кандидатов-"единоросов" на выборах депутатов Госсовета Удмуртии.

Как сообщалось ранее, Госсовет Удмуртии рассмотрит на своей сессии 6 июня вопрос назначения на 10 сентября этого года внеочередных выборов главы республики.

4 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий руководителя Удмуртии Александра Соловьева в связи с утратой доверия. Врио главы Удмуртии был назначен сопредседатель Центрального штаба ОНФ Александр Бречалов.

Враг "забронзовевшей бюрократии": чем известен новый глава Удмуртии