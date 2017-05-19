Александр Бречалов примет участие в выборах главы Удмуртии

WADA не получит право применять санкции к НОК и федерациям до ОИ-2018Спорт 19 мая, 9:33
СК проверяет информацию о крушении баржи со стройматериалами в Тюменской областиНовости Урала 19 мая, 9:28
Борис Дубровский одобрил проект планировки курорта КисегачНовости партнеров 19 мая, 9:23
Гройсман предложил Раде рассмотреть вопрос о доверии правительствуМеждународная панорама 19 мая, 9:14
Риди: ситуация с РУСАДА не должна повлиять на участие россиян в Олимпиаде 2018 годаСпорт 19 мая, 9:05
Лесные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке тушат на площади около 2 тыс. гаСибирь 19 мая, 8:52
Отстранение Исинбаевой от РУСАДА было согласовано с российской сторонойСпорт 19 мая, 8:33
МЭР подготовило первую версию плана роста экономики до 2025 годаЭкономика и бизнес 19 мая, 8:21
Оплата метро и МЦК через Android Pay обойдется пассажирам в один рубль в течение месяцаЭкономика и бизнес 19 мая, 7:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ИЖЕВСК, 19 мая. /ТАСС/. Врио главы Удмуртии Александр Бречалов примет участие в предстоящих 10 сентября выборах главы региона. Об этом ТАСС сообщили в правительстве республики.
"Я принял решение. Я буду участвовать в выборах главы Удмуртии. Если коллеги на политсовете примут такое решение, я готов сотрудничать с "Единой Россией", - сказал Бречалов на встрече партийного актива регионального отделения "Единой России" с секретарем генсовета партии Сергеем Неверовым.
Кроме того, как отметили в правительстве, Сергей Неверов предложил Бречалову возглавить список кандидатов-"единоросов" на выборах депутатов Госсовета Удмуртии.
Как сообщалось ранее, Госсовет Удмуртии рассмотрит на своей сессии 6 июня вопрос назначения на 10 сентября этого года внеочередных выборов главы республики.
4 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий руководителя Удмуртии Александра Соловьева в связи с утратой доверия. Врио главы Удмуртии был назначен сопредседатель Центрального штаба ОНФ Александр Бречалов.
Враг "забронзовевшей бюрократии": чем известен новый глава Удмуртии