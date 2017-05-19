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Александр Бречалов примет участие в выборах главы Удмуртии

Политика
19 мая, 9:42 UTC+3 ИЖЕВСК ИЖЕВСК 19, мая. /ТАСС

Как сообщалось ранее, Госсовет Удмуртии рассмотрит на своей сессии 6 июня вопрос назначения на 10 сентября этого года внеочередных выборов главы республики

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ИЖЕВСК, 19 мая. /ТАСС/. Врио главы Удмуртии Александр Бречалов примет участие в предстоящих 10 сентября выборах главы региона. Об этом ТАСС сообщили  в правительстве республики.

Интервью

Александр Бречалов

Бречалов: мне не важно, с кем человек работал в прошлом. Важно, чтобы он работал сейчас

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"Я принял решение. Я буду участвовать в выборах главы Удмуртии. Если коллеги на политсовете примут такое решение, я готов сотрудничать с "Единой Россией", - сказал Бречалов  на встрече партийного актива регионального отделения "Единой России" с секретарем генсовета партии Сергеем Неверовым.

Кроме того, как отметили в правительстве, Сергей Неверов предложил Бречалову возглавить список кандидатов-"единоросов" на выборах депутатов Госсовета Удмуртии.

Как сообщалось ранее, Госсовет Удмуртии рассмотрит на своей сессии 6 июня вопрос назначения на 10 сентября этого года внеочередных выборов главы республики.

4 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий руководителя Удмуртии Александра Соловьева в связи с утратой доверия. Врио главы Удмуртии был назначен сопредседатель Центрального штаба ОНФ Александр Бречалов.

Враг "забронзовевшей бюрократии": чем известен новый глава Удмуртии

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Бречалов, Александр Владимирович
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