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Богданов: РФ и страны Персидского залива проведут встречу на самом высоком уровне

Политика
19 мая, 10:06 дата обновления: 19 мая, 10:36 UTC+3

По словам замминистра иностранных дел РФ, готовятся не только двусторонние, но и многосторонние контакты на высоком уровне

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КАЗАНЬ, 19 мая. /ТАСС/. Россия и страны Персидского залива в текущем году проведут встречу на самом высоком уровне. Об этом сообщил в пятницу ТАСС спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.

"Предстоят очень важные контакты уже в скором времени, - сказал он. - Готовятся не только двусторонние, но и многосторонние контакты на высоком уровне между Россией и странами - членами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива".

Замминистра отметил, что российское руководство готово "самым активным и конструктивным образом отвечать взаимностью на такие предложения об активизации и углублении не только политического диалога, но и многопланового партнерства, в том числе и в сфере безопасности, борьбы с террористами".

"У нас нет запретных тем, мы готовы обсуждать очень конкретно и конструктивно все вопросы, которые интересуют Россию и наших партнеров: Лигу арабских государств, и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, и Африканский союз, имея в виду, что есть проблемы на севере Африки, прежде всего это ливийский кризис", - отметил Богданов.

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