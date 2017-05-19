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Гатилов: удар США по проправительственным войскам является нарушением суверенитета Сирии

Политика
19 мая, 10:59 дата обновления: 19 мая, 11:01 UTC+3

Заместитель министра иностранных дел РФ также отметил, что раунд межсирийских переговоров оказался небезрезультативным

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ЖЕНЕВА, 19 мая. /ТАСС/. Удар США по проправительственным войскам в Сирии совершенно неприемлем и нарушает суверенитет страны. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов.

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"Это совершенно неприемлемо и является нарушением суверенитета Сирии", - сказал он.

Гатилов также отметил, что раунд межсирийских переговоров в Женеве принес определенный результат, проявившийся в начале обсуждения конституционных вопросов.

"Нынешний раунд межсирийских переговоров под эгидой ООН оказался небезрезультативным", - сказал он.

"Выдвинутое господином (спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии) де Мистурой предложение о начале обсуждения конституционных и правовых вопросов было поддержана сторонами", - добавил он.

Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура, по словам Гатилова, пока не определил сроки следующего раунда межсирийских переговоров.

"Пока что господин де Мистура не определил конкретные даты следующего раунда переговоров в Женеве. Здесь есть некоторые моменты, которые должны быть определены", - сказал он.

Ожидается, что 19 мая де Мистура проведет пленарное заседание по обзору работы по четырем темам повестки переговоров (правительство, конституция, выборы, борьба с терроризмом)

 Россия считает, что делегации Высшего комитета по переговорам (ВКП) на межсирийских переговорах в Женеве следует отказаться от требования перехода власти. 

"Мы пытались убедить их занять конструктивную позицию и не зацикливаться на проблеме переходного органа и на том, что (президент Сирии) Башар Асад должен уйти", - сказал он.

"Не могу сказать, что все наши аргументы делегацией ВКП воспринимаются, но желание продолжать с нами контакты есть", - добавил Гатилов.

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Темы
Кризис в Сирии Переговоры по Сирии в Женеве
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