Минтранс и ICAO на ПМЭФ обсудят ракетные стрельбы Украины вблизи Крыма

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мая. /ТАСС/. Минтранс РФ и Международная организация гражданской авиации (ICAO) на Петербургском Международном экономическом форуме проведут переговоры по поводу проведения ракетных учебных стрельб Украины вблизи Крыма. Об этом сообщил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов.

"Действительно, мы взаимодействуем с нашей международной организацией (ICAO - прим. ред.), и в рамках Петербургского экономического форума, исполнительный директор ICAO госпожа Фан Лю будет принимать участие, и мы с ней продолжим переговоры, в том числе и по этому вопросу", - сказал министр, отвечая на вопрос, будет ли Россия настаивать на том, чтобы ICAO приняла меры по отношению к Украине после того как она провела учебные ракетные стрельбы вблизи Крыма.

В декабре 2016 года Соколов сообщил, что Россия приняла все необходимые контрмеры, и что он направил президенту ИКАО (Международная организация гражданской авиации, ICAO - прим. ред.) письмо о ситуации с планами Украины провести стрельбы в воздушном пространстве в районе Крыма.

1 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели учебные ракетные стрельбы над акваторией Черного моря вблизи Крыма. Изначально ВСУ планировали учения в суверенном воздушном пространстве РФ, но позже Украина сместила траекторию стрельб к западу от полуострова. В ответ Россия приняла все необходимые меры в связи с планами Украины провести стрельбы в воздушном пространстве в районе Крыма.

В январе 2017 года подразделения противовоздушной обороны Украины провели учения с применением имитационных целей в Херсонской области, граничащей с Крымом.