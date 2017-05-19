Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.05:
$ 57.47
€ 64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минтранс и ICAO на ПМЭФ обсудят ракетные стрельбы Украины вблизи Крыма

Политика
19 мая, 11:03 дата обновления: 19 мая, 11:11 UTC+3

В работе форума будет принимать участие генеральный секретарь Международной организации гражданской авиации Фан Лю

Поделиться
Материал из 1 страницы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мая. /ТАСС/. Минтранс РФ и Международная организация гражданской авиации (ICAO) на Петербургском Международном экономическом форуме проведут переговоры по поводу проведения ракетных учебных стрельб Украины вблизи Крыма. Об этом сообщил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов.

"Действительно, мы взаимодействуем с нашей международной организацией (ICAO - прим. ред.), и в рамках Петербургского экономического форума, исполнительный директор ICAO госпожа Фан Лю будет принимать участие, и мы с ней продолжим переговоры, в том числе и по этому вопросу", - сказал министр, отвечая на вопрос, будет ли Россия настаивать на том, чтобы ICAO приняла меры по отношению к Украине после того как она провела учебные ракетные стрельбы вблизи Крыма.

В декабре 2016 года Соколов сообщил, что Россия приняла все необходимые контрмеры, и что он направил президенту ИКАО (Международная организация гражданской авиации, ICAO - прим. ред.) письмо о ситуации с планами Украины провести стрельбы в воздушном пространстве в районе Крыма.

1 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели учебные ракетные стрельбы над акваторией Черного моря вблизи Крыма. Изначально ВСУ планировали учения в суверенном воздушном пространстве РФ, но позже Украина сместила траекторию стрельб к западу от полуострова. В ответ Россия приняла все необходимые меры в связи с планами Украины провести стрельбы в воздушном пространстве в районе Крыма.

В январе 2017 года подразделения противовоздушной обороны Украины провели учения с применением имитационных целей в Херсонской области, граничащей с Крымом.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ПМЭФ-2017 Кризис на Украине Стрельбы Украины в районе Крыма
Персоны
Фан Лю Соколов, Максим Юрьевич
Страны
Россия Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Балтийский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Фото
Бывший представитель КГБ СССР при министерстве госбезопасности ГДР Лазарь Матвеев, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, президент РФ Владимир Путин и генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
6
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
11
"Цель у нас общая — развивать страну": Медведев отчитался о работе Кабмина
9
Делегация ЦИК РФ не зафиксировала нарушений на выборах президента Сербии
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
2
Сборная Канады сыграет с командой России в полуфинале чемпионата мира по хоккею
3
Россельхознадзор запретит молочную продукцию с ряда предприятий Белоруссии
4
Истребители КНР сопровождали самолет США, предназначенный для забора проб в атмосфере
5
Прокуратура Украины возбудила дело за некачественный ремонт фрегата "Гетман Сагайдачный"
6
ОМОН не дал националисту Дацику сбежать из-под стражи в суде
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама