Жириновский предложил пригласить в Думу главу ФСБ для обсуждения американских СМИ

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Председатель ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести в Госдуме закрытые слушания при участии главы Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александра Бортникова, посвященные влиянию американских СМИ на российские выборы и соблюдению ими законодательства РФ.

На пленарном заседании Госдумы глава комитета по информационной политике Леонид Левин доложил о результатах проверки деятельности русскоязычных редакций радиостанций "Голос Америки" и "Радио Свобода", а также об их влиянии на выборы в РФ.

По словам Жириновского, в деятельности таких СМИ есть "очень много скрытых проблем".

"Я предлагаю не ограничиваться сегодняшним обсуждением, в закрытом режиме провести еще раз и пригласить на это обсуждение директора ФСБ Бортникова Александра Васильевича, потому что у них-то больше материалов, они-то лучше знают", - сказал глава ЛДПР.