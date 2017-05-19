Жириновский предложил пригласить в Думу главу ФСБ для обсуждения американских СМИ

Объем международных перевозок с КНР на Дальневосточной желдороге за 4 месяца вырос на 16%Транспорт 19 мая, 11:16
Цена барреля нефти марки Brent достигла $53Экономика и бизнес 19 мая, 11:12
Самолет с футболистами "Шапекоэнсе" совершил экстренную посадку в БразилииСпорт 19 мая, 11:11
Второй после аятоллы: кто поборется за пост президента ИранаМеждународная панорама 19 мая, 11:10
Экс-главе "Русгидро" Доду предъявлено обвинение в окончательной редакцииПроисшествия 19 мая, 11:04
В Петербурге открываются выставка и конференция "Столбовский мир. Доброе дело"Новости партнеров 19 мая, 11:04
Ибрагимович не приехал на церемонию вручения наград футболистам "Манчестер Юнайтед"Спорт 19 мая, 10:55
Мутко рассчитывает, что РУСАДА будет полностью восстановлено к ноябрюСпорт 19 мая, 10:45
СМИ: ранивший таксиста из-за русского языка охранник Яроша арестован на 60 днейПроисшествия 19 мая, 10:43
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Председатель ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести в Госдуме закрытые слушания при участии главы Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александра Бортникова, посвященные влиянию американских СМИ на российские выборы и соблюдению ими законодательства РФ.
На пленарном заседании Госдумы глава комитета по информационной политике Леонид Левин доложил о результатах проверки деятельности русскоязычных редакций радиостанций "Голос Америки" и "Радио Свобода", а также об их влиянии на выборы в РФ.
По словам Жириновского, в деятельности таких СМИ есть "очень много скрытых проблем".
"Я предлагаю не ограничиваться сегодняшним обсуждением, в закрытом режиме провести еще раз и пригласить на это обсуждение директора ФСБ Бортникова Александра Васильевича, потому что у них-то больше материалов, они-то лучше знают", - сказал глава ЛДПР.