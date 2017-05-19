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Левин: США имеют возможности для кибератак и вмешательства в выборы за рубежом

Политика
19 мая, 11:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, мая. /ТАСС

Глава комитета Госдумы по информационной политике отметил, что цветные революции в разных странах являются ярким примером

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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Власти США имеют возможности для организации хакерских атак за рубежом и влияния через СМИ на выборы в России, однако комментировать "национальную принадлежность" недавней масштабной международной кибератаки пока рано, должно быть проведено расследование. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин.

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На пленарном заседании нижней палаты Левин выступил с докладом о проверке деятельности работающих в РФ редакций американских радиостанций "Голос Америки" и "Радио Свобода" и об их возможном влиянии на выборы в РФ.

После доклада депутат от фракции "Справедливая Россия" Федот Тумусов задал Левину вопрос, не являются ли недавние хакерские атаки на сайты российских органов власти и сотовых операторов, а также попытки влиять на российских избирателей через зарубежные и российские СМИ, получающие гранты из-за рубежа, "частью одной кампании, скоординированной из одного центра".

"Американские власти, безусловно, располагают такими возможностями... Думаю, что цветные революции в разных странах являются ярким примером", - ответил Левин. При этом он подчеркнул, что сейчас сложно комментировать национальную принадлежность хакерской атаки.

"На сегодняшний день для объективности надо сказать, что можно и подделать американское происхождение этой хакерской атаки, как зачастую западные СМИ так активно навязывают своим гражданам, что все атаки за рубежом происходят из России или (организованы) российскими хакерами", - сказал глава комитета.

Он добавил, что "объективную информацию об этом вопросе могут дать только правоохранительные органы и специальные службы". "Их необходимо привлекать, чтобы они давали объективную оценку", - заключил Левин.

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