Левин: США имеют возможности для кибератак и вмешательства в выборы за рубежом

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Власти США имеют возможности для организации хакерских атак за рубежом и влияния через СМИ на выборы в России, однако комментировать "национальную принадлежность" недавней масштабной международной кибератаки пока рано, должно быть проведено расследование. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин.

На пленарном заседании нижней палаты Левин выступил с докладом о проверке деятельности работающих в РФ редакций американских радиостанций "Голос Америки" и "Радио Свобода" и об их возможном влиянии на выборы в РФ.

После доклада депутат от фракции "Справедливая Россия" Федот Тумусов задал Левину вопрос, не являются ли недавние хакерские атаки на сайты российских органов власти и сотовых операторов, а также попытки влиять на российских избирателей через зарубежные и российские СМИ, получающие гранты из-за рубежа, "частью одной кампании, скоординированной из одного центра".

"Американские власти, безусловно, располагают такими возможностями... Думаю, что цветные революции в разных странах являются ярким примером", - ответил Левин. При этом он подчеркнул, что сейчас сложно комментировать национальную принадлежность хакерской атаки.

"На сегодняшний день для объективности надо сказать, что можно и подделать американское происхождение этой хакерской атаки, как зачастую западные СМИ так активно навязывают своим гражданам, что все атаки за рубежом происходят из России или (организованы) российскими хакерами", - сказал глава комитета.

Он добавил, что "объективную информацию об этом вопросе могут дать только правоохранительные органы и специальные службы". "Их необходимо привлекать, чтобы они давали объективную оценку", - заключил Левин.