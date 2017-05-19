Госдума пригласит главу ФСБ для обсуждения вмешательства США в дела РФ

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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Госдума пригласит главу ФСБ РФ Александра Бортникова для обсуждения вопроса о вмешательстве США в дела РФ, в том числе в деятельность российских СМИ. Об этом заявил спикер палаты Вячеслав Володин.
"Уважаемые коллеги, если вы не возражаете, мы направим приглашение директору ФСБ выступить в Госдуме, проведем в закрытом режиме слушания вопроса", - сказал спикер. "Можно было бы это сделать в июне или в июле, как подготовимся", - предложил он.
Глава комитета по информационной политике Леонид Левин доложил парламентариям о результатах проверки деятельности русскоязычных редакций радиостанций "Голос Америки" и "Радио Свобода", а также об их возможном влиянии на выборы в РФ. В ходе дискуссии председатель ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести в Госдуме закрытые слушания при участии главы ФСБ, посвященные влиянию американских СМИ на российские выборы и соблюдению ими законодательства РФ. Эту идею поддержал глава думского комитета по образованию и науке единоросс Вячеслав Никонов, выступая от фракции.