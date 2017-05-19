Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.05:
$ 57.47
€ 64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Госдума пригласит главу ФСБ для обсуждения вмешательства США в дела РФ

Политика
19 мая, 11:50 UTC+3

Слушания пройдут в закрытом режиме

Поделиться
Материал из 1 страницы
Глава ФСБ РФ Александр Бортников

Глава ФСБ РФ Александр Бортников

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Госдума пригласит главу ФСБ РФ Александра Бортникова для обсуждения вопроса о вмешательстве США в дела РФ, в том числе в деятельность российских СМИ. Об этом  заявил спикер палаты Вячеслав Володин.

"Уважаемые коллеги, если вы не возражаете, мы направим приглашение директору ФСБ выступить в Госдуме, проведем в закрытом режиме слушания вопроса", - сказал спикер. "Можно было бы это сделать в июне или в июле, как подготовимся", - предложил он.

Глава комитета по информационной политике Леонид Левин доложил парламентариям о результатах проверки деятельности русскоязычных редакций радиостанций "Голос Америки" и "Радио Свобода", а также об их возможном влиянии на выборы в РФ. В ходе дискуссии председатель ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести в Госдуме закрытые слушания при участии главы ФСБ, посвященные влиянию американских СМИ на российские выборы и соблюдению ими законодательства РФ. Эту идею поддержал глава думского комитета по образованию и науке единоросс Вячеслав Никонов, выступая от фракции.

Смотрите также

Левин: США имеют возможности для кибератак и вмешательства в выборы за рубежом

Левин: порядка 30 СМИ в РФ регулярно получают гранты из-за рубежа

Жириновский предложил пригласить в Думу главу ФСБ для обсуждения американских СМИ

Единороссы заявили о вмешательстве американских СМИ во внутреннюю политику РФ

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Володин, Вячеслав Викторович Бортников, Александр Васильевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Балтийский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Фото
Бывший представитель КГБ СССР при министерстве госбезопасности ГДР Лазарь Матвеев, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, президент РФ Владимир Путин и генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
6
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
11
"Цель у нас общая — развивать страну": Медведев отчитался о работе Кабмина
9
Делегация ЦИК РФ не зафиксировала нарушений на выборах президента Сербии
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Прокуратура Украины возбудила дело за некачественный ремонт фрегата "Гетман Сагайдачный"
2
Госдума пригласит главу ФСБ для обсуждения вмешательства США в дела РФ
3
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
4
Патрушев: РФ не звала Украину и Грузию на саммит Совбезов в Твери, США отказались сами
5
Прокуратура Швеции прекратила расследование в отношении Ассанжа
6
Власти Москвы не планируют в ближайшее время строить метро в Мытищах
7
Оплата метро и МЦК через Android Pay обойдется пассажирам в один рубль в течение месяца
Темы дня
Загрузка...
Реклама