Госдума пригласит главу ФСБ для обсуждения вмешательства США в дела РФ

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Госдума пригласит главу ФСБ РФ Александра Бортникова для обсуждения вопроса о вмешательстве США в дела РФ, в том числе в деятельность российских СМИ. Об этом заявил спикер палаты Вячеслав Володин.

"Уважаемые коллеги, если вы не возражаете, мы направим приглашение директору ФСБ выступить в Госдуме, проведем в закрытом режиме слушания вопроса", - сказал спикер. "Можно было бы это сделать в июне или в июле, как подготовимся", - предложил он.

Глава комитета по информационной политике Леонид Левин доложил парламентариям о результатах проверки деятельности русскоязычных редакций радиостанций "Голос Америки" и "Радио Свобода", а также об их возможном влиянии на выборы в РФ. В ходе дискуссии председатель ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести в Госдуме закрытые слушания при участии главы ФСБ, посвященные влиянию американских СМИ на российские выборы и соблюдению ими законодательства РФ. Эту идею поддержал глава думского комитета по образованию и науке единоросс Вячеслав Никонов, выступая от фракции.