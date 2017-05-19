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Патрушев: изоляция КНДР провоцирует ее к развитию ядерного потенциала

Политика
19 мая, 12:14 UTC+3 МОСКВА 19, мая. /ТАСС

Секретарь Совбеза добавил, что это предмет не двустороннего, а многостороннего разговора

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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Изоляция КНДР провоцирует ее к развитию ядерного потенциала, что вызывает обеспокоенность мира. Такое мнение высказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью телеканалу "Россия 24".

"Ситуация в Северной Корее вызывает обеспокоенность в мире, и у нас тоже, мы та страна, которая с ними граничит, мы не можем не озадачиваться, когда они совершенствуют свои ракетные технологии, ядерный потенциал, нас это беспокоит", - сказал он. "Но мы видим и другую сторону - не надо их провоцировать к этому. А ведь этим и занимаются! Они (КНДР - прим. ТАСС) видят, что их изолируют, что они должны самостоятельно обеспечивать свою безопасность, что им не окажут в этом плане содействия, они видят для себя угрозы", - отметил он.

Секретарь Совбеза добавил, что это предмет не двустороннего, а многостороннего разговора. "Это непросто, но нужно к этому стремиться, договариваться, в том числе с Северной Кореей, но понимая те озабоченности, которые они имеют тоже", - сказал Патрушев.

В целом говоря о ситуации в Азиатско-тихоокеанском регионе, секретарь Совбеза отметил, что в нем существует территориальные споры между целым рядом государств. "Мы сторонники того, чтобы эти территориальные споры решались с учетом международного права, наработанного опыта и именно теми странами, между которыми эти споры существуют", - выразил мнение Патрушев.

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Темы
Ситуация на Корейском полуострове
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