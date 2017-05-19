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Володин призвал депутатов к "законотворчеству единомышленников"

Политика
19 мая, 12:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, мая. /ТАСС

Спикер Госдумы также призвал членов фракций уведомлять свои парламентские объединения о вносимых проектах законов, чтобы отойти от популизма

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Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин

© Анна Исакова/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов к "законотворчеству единомышленников" и отходу от популизма в законодательном процессе.

"Если мы хотим серьезно относиться к вопросу законотворчества, тогда нам нужно начинать со своих фракций, чтобы единомышленники поддержали", - заявил он в пятницу в рамках обсуждения поправок в регламент Госдумы о введении требования к депутатам - членам фракций уведомлять свои парламентские объединения о вносимых проектах законов.

"А когда единомышленники узнают об этом в последнюю очередь, а дальше они комментируют и зачастую этот законопроект не поддерживают, то у нас получается не законотворчество, а популизм самый настоящий", - добавил спикер.

Володин отметил, что с принятием этих поправок "у фракции теперь будет возможность спросить за соблюдение норм регламента". "Вводится требование, которое депутат должен выполнять перед фракцией. Ну да, а как? Избирались от партии, во фракцию вступали, а когда даже твоя фракций не поддерживает, разве это серьезно?" - заключил глава палаты.

Госдума в пятницу обсуждает поправки в свой регламент по оптимизации законотворческого процесса. "Депутат Государственной думы, входящий во фракцию, в установленном соответствующей фракцией порядке уведомляет фракцию о законопроекте, подготовленном им (в том числе совместно с депутатами Государственной думы, входящими в другие фракции) к внесению в Государственную думу", - говорится в тексте проекта поправок.

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Володин, Вячеслав Викторович
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