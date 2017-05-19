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Захарова: Литва проводит открыто враждебный курс в отношении РФ

Политика
19 мая, 12:32 UTC+3

Официальный представитель МИД РФ также отметила, что "приют" в Вильнюсе находят лишь политические маргиналы

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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Вильнюс проводит открыто враждебный курс в отношении России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с антироссийскими акциями в Литве.

"Ничего другого и не ожидали от руководства Литвы, которое проводит открыто враждебный курс в отношении нашей страны, - подчеркнула она. - Обратили внимание, что "приют" в Вильнюсе находят лишь политические маргиналы, среди которых находящиеся под следствием за уголовные преступления лица, объявленные в розыск".

"Напрасно, на наш взгляд, министр иностранных дел ЛР лично взялся патронировать этот фарс", - добавила дипломат.

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Персоны
Захарова, Мария Владимировна
Страны
Литва Россия
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