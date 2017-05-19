ЦИК осенью доложит Госдуме, как будет публиковать списки избирателей на выборах президента

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Центризбирком России после единого дня голосования 10 сентября, когда будет опробовано голосование по месту пребывания без открепительных, доложит Госдуме о готовности публиковать усеченные данные избирателей, прикрепившихся к избирательным участкам не по месту регистрации. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, отвечая на вопросы депутатов Госдумы во время второго чтения пакета поправок в избирательное законодательство.

Законопроект, разработанный членами Совета Федерации Андреем Клишасом и Анатолием Широковым, предполагает публикацию на сайте ЦИК данных о количестве избирателей, подавших заявления о прикреплении к участку не по месту регистрации. Депутат Госдумы от КПРФ Юрий Синельщиков заявил, что этой меры недостаточно, надо публиковать полные списки с именами и фамилиями таких избирателей.

Памфилова напомнила, что полностью публиковать списки избирателей нельзя в соответствии с законом о защите персональных данных. "Я полагаю, что мы к выборам подготовим на основе системы ГАС "Выборы" информацию более полную, не только численность, но в усеченном виде, чтобы не нарушать закон о персональных данных, мы готовы будем опубликовать на нашем портале в разбивке на каждую участковую избирательную комиссию базовый список избирателей, список убывших, которые изъявили желание проголосовать на другом участке, и список возможно прибывших на этот участок", - сказала она.

Памфилова отметила, что голосование по новым правилам в случае принятия закона пройдет уже в единый день голосования 10 сентября в ряде регионов. "Мы обкатаем эти механизмы в сентябрьскую кампанию и, наверное, осенью мы вам доложим о нашей готовности, о том, как списки будут публиковаться", - сообщила глава ЦИК.

Синельщиков также заявил о несогласии фракции КПРФ с нормой законопроекта, регулирующей голосование тех, кто менее чем за пять дней до выборов открепился от участка по месту регистрации, но все-таки пришел на свой участок. Предполагается, что проголосовать такой человек сможет только после того, как участковый избирком проверит, не голосовал ли он уже в другом месте. По словам Синельщикова, это нарушает права избирателя, так как его заставляют ждать.

"Если человек вдруг изменил свое решение и пришел в день голосования на свой участок, то, конечно, в такой ситуации должна комиссия собраться и проверить, и придется ему подождать, - отреагировала Памфилова на замечание депутата. - Это делается, чтобы не было тех самых "каруселей" и двойного голосования, за которые многие из вас критиковали избирательный процесс".