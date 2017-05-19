Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.05:
$ 57.16
€ 63.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЦИК осенью доложит Госдуме, как будет публиковать списки избирателей на выборах президента

Политика
19 мая, 13:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, мая. /ТАСС

Законопроект предполагает публикацию на сайте ЦИК данных о количестве избирателей, подавших заявления о прикреплении к участку не по месту регистрации

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Центризбирком России после единого дня голосования 10 сентября, когда будет опробовано голосование по месту пребывания без открепительных, доложит Госдуме о готовности публиковать усеченные данные избирателей, прикрепившихся к избирательным участкам не по месту регистрации. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, отвечая на вопросы депутатов Госдумы во время второго чтения пакета поправок в избирательное законодательство.

Законопроект, разработанный членами Совета Федерации Андреем Клишасом и Анатолием Широковым, предполагает публикацию на сайте ЦИК данных о количестве избирателей, подавших заявления о прикреплении к участку не по месту регистрации. Депутат Госдумы от КПРФ Юрий Синельщиков заявил, что этой меры недостаточно, надо публиковать полные списки с именами и фамилиями таких избирателей.

Памфилова напомнила, что полностью публиковать списки избирателей нельзя в соответствии с законом о защите персональных данных. "Я полагаю, что мы к выборам подготовим на основе системы ГАС "Выборы" информацию более полную, не только численность, но в усеченном виде, чтобы не нарушать закон о персональных данных, мы готовы будем опубликовать на нашем портале в разбивке на каждую участковую избирательную комиссию базовый список избирателей, список убывших, которые изъявили желание проголосовать на другом участке, и список возможно прибывших на этот участок", - сказала она.

Памфилова отметила, что голосование по новым правилам в случае принятия закона пройдет уже в единый день голосования 10 сентября в ряде регионов. "Мы обкатаем эти механизмы в сентябрьскую кампанию и, наверное, осенью мы вам доложим о нашей готовности, о том, как списки будут публиковаться", - сообщила глава ЦИК.

Синельщиков также заявил о несогласии фракции КПРФ с нормой законопроекта, регулирующей голосование тех, кто менее чем за пять дней до выборов открепился от участка по месту регистрации, но все-таки пришел на свой участок. Предполагается, что проголосовать такой человек сможет только после того, как участковый избирком проверит, не голосовал ли он уже в другом месте. По словам Синельщикова, это нарушает права избирателя, так как его заставляют ждать.

"Если человек вдруг изменил свое решение и пришел в день голосования на свой участок, то, конечно, в такой ситуации должна комиссия собраться и проверить, и придется ему подождать, - отреагировала Памфилова на замечание депутата. - Это делается, чтобы не было тех самых "каруселей" и двойного голосования, за которые многие из вас критиковали избирательный процесс".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Памфилова, Элла Александровна
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: страсть, лед и вкус победы
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Фото
Бывший представитель КГБ СССР при министерстве госбезопасности ГДР Лазарь Матвеев, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, президент РФ Владимир Путин и генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
6
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
11
"Цель у нас общая — развивать страну": Медведев отчитался о работе Кабмина
9
Делегация ЦИК РФ не зафиксировала нарушений на выборах президента Сербии
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
У "Мегафона" возникли проблемы со связью
2
Самый большой корабль Украины сломался сразу после ремонта
3
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
4
Госдума пригласит главу ФСБ для обсуждения вмешательства США в дела РФ
5
ОМОН не дал националисту Дацику сбежать из-под стражи в суде
6
Прокуратура Швеции прекратила расследование в отношении Ассанжа
7
Вирус ходит по планете: что известно о мировой кибератаке и чего ожидать дальше
Темы дня
Загрузка...
Реклама