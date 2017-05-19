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Росгвардия намерена готовить специалистов по мониторингу соцсетей

Политика
19 мая, 14:18 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ 19, мая. /ТАСС

Первый замглавы ведомства Сергей Меликов отметил, что для обучения таких специалистов уже подготовлена база

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Сергей Меликов

Сергей Меликов

© Артем Геодакян/ТАСС

САРАТОВ, 19 мая. /ТАСС/. Росгвардия планирует готовить специалистов по мониторингу социальных сетей в контексте противодействия экстремизму и терроризму. Об этом сообщил журналистам первый замглавы ведомства Сергей Меликов.

"Специалисты, занимающемся мониторингом угроз, для нас являются дефицитными, поэтому мы хотим эту деятельность совершенствовать", - сказал он, отметив, что для обучения таких специалистов уже подготовлена база.

"Мы сегодня видим очень серьезную угрозу со стороны деструктивных сил, прежде всего тех, которые проповедуют радикальные взгляды, которые при определенных условиях перетекают в экстремистскую и террористическую направленность. Для того, чтобы предупреждать эти действия, мы должны их предугадывать. Объектом этой деятельности являются IT-технологии, в том числе соцсети. Мы хотим найти возможность, чтобы на определенном этапе противодействовать этим угрозам, чтобы на определенном этапе можно было их пресечь", - отметил Меликов.

"Однако это вне рамок оперативно-разыскной деятельности и вне информационного противоборства - это задачи других ведомств. А вот мониторить ситуацию и пытаться ей противостоять - безусловно", - добавил Меликов.

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